România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria

România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Națiunilor la padbol.

Naționala noastră este campioană mondială en-titre, după titlul cucerit în 2023, în Brazilia.

Reprezentativa noastră a disputat până acum trei partide în această ediție a competiției și și-a asigurat prezența în următorul act.

Campioană mondială en-titre la padbol, România a început cu dreptul și Cupa Națiunilor 2025.

„Tricolorii” s-a impus categoric în cele trei partide disputate în prima zi a competiției din Austria, contra unor naționale precum cea a țării gazdă sau a Franței.

Rezultatele României în prima zi:

Austria – România 0-6, 0-6

România – Qatar 6-4, 6-3

Franța – România 1-6, 1-6

De menționat că naționala Franței are în componență doi jucători, Philippe Liard și Mathieu Debuchy, cu experiență în fotbalul internațional, cel din urmă trecând chiar pe la Arsenal.

Cu aceste trei succese, România este deja calificată în sferturile de finală, însă, până atunci, mai are de trecut un duel cu Italia, formație foarte solidă în acest sport.

Padbol este o „fuziune” între fotbal, tenis, padel și squash. A fost inventat în Argentina în anul 2010.

Lotul României pentru Cupa Națiunilor la padbol

Olivian Surugiu și Victoraș Popescu – campioni mondiali en-titre

Floris Stănculea și Adrian Cătrună – debutanți la echipa națională în această competiție

