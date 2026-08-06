Bucovina Ultra Rocks, locul unde alergarea devine comunitate. Silviu Popescu, ING Bank: „Ne deconectăm de cotidian, ne conectăm cu noi și cu ceilalți”

În spatele fiecărei curse nu stau doar kilometri, ci și povești, oameni și comunități care îi motivează pe alergători să meargă mai departe .

. Pentru unii, alergarea înseamnă performanță și depășirea propriilor limite.

Pentru alții, este despre conexiuni, sprijin și echilibrul pe care îl găsesc dincolo de competiții.

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Articol susținut de ING

Silviu Popescu, coordonatorul comunității INGoRunning și inițiatorul proiectului RunSummit, vorbește despre puterea comunităților de alergare și lecțiile pe care sportul de anduranță le oferă atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Peste 2.300 de alergători din 60 de țări au participat la ediția din 2026 a Bucovina Ultra Rocks by UTMB, una dintre cele mai importante competiții de trail running din România și primul eveniment din țară inclus în circuitul internațional UTMB World Series. ING Bank România a fost partener al competiției și a fost prezentă în seria de discuții BUR x RunSummit Talks, powered by ING.

În cadrul evenimentului, Silviu Popescu, Product Owner in Daily Business Banking ING, a participat atât ca alergător, cât și ca speaker. INGoRunning reunește sute de colegi din întreaga țară și organizează antrenamente, participări la competiții și inițiative dedicate promovării unui stil de viață activ. Totodată, Silviu este inițiatorul proiectului RunSummit, care aduce împreună alergători, specialiști și oameni pasionați de mișcare pentru discuții despre sport, sănătate și comunitate.

Alergarea în comunitate, mai mult decât sport

Bucovina Ultra Rocks a adus împreună mii de alergători, iar anul acesta ING a fost partener al evenimentului. Cum ai descrie experiența din acest an, atât ca alergător, cât și ca reprezentant al unei comunități de sute de oameni pasionați de mișcare?

Silviu Popescu: Fericit că fac parte dintr-o companie care susține astfel de evenimente. Am alergat la competiție și mi-a plăcut tare mult, iar comunitatea noastră a fost prezentă în număr mare. Toți colegii s-au bucurat de competiție și de atmosfera creată atât înainte, în timpul, cât și după competiție.

În cadrul Bucovina Ultra Rocks ai urcat și pe scena BUR x RunSummit Talks, powered by ING. De ce crezi că oamenii aleg tot mai des să alerge împreună, nu singuri?

Silviu Popescu: Cred foarte mult în puterea socială a alergării. Toți cei care alegem să facem sport avem nevoie și de partea socială, de integrare, de dialog, de interacțiune umană, de emoție, de conexiuni. Toate fac parte din viețile noastre, cu atât mai mult fiind necesare când stăm cu orele conectați la laptopuri și telefoane.

În ING există o comunitate internă de alergare, INGoRunning, care organizează antrenamente și participări la competiții pentru colegii din toată țara. Cum a apărut această inițiativă și cum a evoluat de-a lungul anilor?

Silviu Popescu: Am preluat inițiativa asta de la un coleg. Marea provocare a apărut post-pandemie, atunci când a trebuit să găsim soluții pentru a-i motiva pe colegi. Am creat un sistem care poate susține colegii din toată țara, hibrid – cum se întâmplă toate lucrurile acum. Am avut încredere în valorile sportului și le-am promovat la fiecare antrenament, iar colegii s-au alăturat treptat, în număr din ce în ce mai mare, ceea ce ne bucură și ne motivează să facem asta în continuare.

Cum schimbă o comunitate experiența alergării

Ce ai observat că se schimbă la oameni atunci când încep să facă mișcare constant și să facă parte dintr-o comunitate de alergare?

Silviu Popescu: Cu siguranță devin mai prietenoși cu ei și cu cei din jur, mai detensionați, mai dornici să petreacă timp de calitate cu ei și cu ceilalți participanți la alergări. Puterea comunității înseamnă conectare și deconectare în același timp. Ne deconectăm de cotidian, ne conectăm cu noi și cu ceilalți.

Se vorbește mult despre performanță în sport și în business. Există lecții din alergarea de anduranță pe care le aplici și în viața profesională?

Silviu Popescu: O, da! Consecvența, în primul și în primul rând. Am spus și pe scena de la RunSummit Talks și vreau să repet: #doyourthing (n.r. sloganul ING) poate fi deviza oricărui alergător.

Cred că o altă lecție este că totul este temporar, că sunt zile bune și zile mai puțin bune și toate fac parte din joc, atât în business, cât și în alergare. Iar când ai un scop, înțelegi cu atât mai bine că toate sunt la fel de importante.

Un alt lucru pe care l-am învățat în alergare și cred că este esențial și în business este adaptabilitatea și orientarea către soluții. Atât într-un ultramaraton, cât și în business, inevitabil apar lucruri care nu stau în controlul tău.

RunSummit: educație, motivație și socializare prin alergare

Ai construit și proiectul RunSummit, care aduce împreună sportivi, specialiști și oameni pasionați de alergare. Cum a apărut ideea și ce îți propui să construiești prin această inițiativă?

Silviu Popescu: Am o fire care nu poate sta locului, iar anul trecut, în perioada unei accidentări, mi-am pus câteva întrebări: De unde ne luăm informații valoroase și corecte pentru pasiunea noastră? (Sau cum faci să nu ai parte de o accidentare stupidă?) Există un cadru în care să auzim poveștile celor de lângă noi cu adevărat inspiraționale și motivaționale? Cum putem ca toți alergătorii, din toate comunitățile, să stăm la aceeași masă? De aici și deviza noastră: educație, motivație și socializare – în alergare.

A fost necesar să mai găsesc un om care să creadă în ideea și conceptul pe care mi le imaginam. L-am găsit și am plecat rapid la drum. Deși ideea a debutat în decembrie 2025, avem deja câteva evenimente de care suntem mândri. Am dezvoltat imediat RunSummit Talks pe același concept, dar sub forma unor sesiuni scurte, alături de ING Bank, dialoguri cu valoare adăugată (aș zice dobândă ? ) pentru toți alergătorii.

RunSummit 2.0 – evenimentul din 14.11.2026 – este a doua iterație a unei zile pline cu lucruri despre alergare, care își propune să unească această lume și să aducă plus valoare fiecărui alergător, indiferent de nivelul la care este. Pe termen lung, avem multe planuri și multe idei bazate pe aceleași valori și pe aceiași piloni. Recunosc că avem nevoie și de susținere pentru câte idei avem.

Dacă ai putea transmite un singur mesaj celor care urmăresc Bucovina Ultra Rocks sau citesc acest interviu și încă nu au făcut primul pas către mișcare, care ar fi acela?

Silviu Popescu: Dacă nu ai făcut primul pas către mișcare, caută o comunitate și nu ezita să începi să faci mișcare. Nimeni nu te judecă, toți au fost ca tine la un moment dat. Ai răbdare cu tine.

Dacă ai urmărit Bucovina Ultra Rocks, dar n-ai fost acolo, trebuie să fii prezent la eveniment pentru a simți emoția sportului și, implicit, a alergării montane.