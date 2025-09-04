Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Card rar din ediția 2007-08 Upper Deck Exquisite Dual Logoman, cu autografele lui Michael Jordan și Kobe Bryant
Special

Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 11:47
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 11:49
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 66.
  • Astăzi, printre altele, despre FCSB, suma-record cu care a fost vândut un card rar cu autografele lui Michael Jordan și Kobe Bryant și veniturile generate de campionatul de fotbal nord-american.

1. FCSB va primi 4.310.000 de euro de la UEFA doar pentru calificarea pe tabloul principal Europa League.

Fiecare victorie în această fază îi va aduce 450.000 de euro, egalul fiind recompensat cu 150.000 de euro.

Universitatea Craiova va încasa 3.170.000 de euro pentru accederea în grupa principală Conference League, acolo unde o victorie valorează 400.000 de euro, iar o remiză aduce 150.000 de euro.

2. Nike a creat un logo exclusiv pentru jucătoarea de fotbal Alexia Putellas (31 de ani), dublă câștigătoare a Balonului de Aur, care evoluează pentru FC Barcelona și pentru naționala Spaniei.

Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

De logo-uri exclusive mai beneficiază Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe sau LeBron James.

3. Un card rar din ediția 2007-08 Upper Deck Exquisite Dual Logoman, cu autografele lui Michael Jordan și Kobe Bryant, a fost vândut cu 12.932.000 de dolari.

Precedentul record era deținut de un card 1952 Topps Mickey Mantle, vândut cu 12.600.000 de dolari în august 2022.

4. Suma totală plătită pentru drepturile tv ale competițiilor sportive din Statele Unite ale Americii a crescut cu 122% în ultimul deceniu, de la 13,8 miliarde de dolari în 2015 la 30,5 miliarde în 2025, potrivit Ampere Analysis.

5. Familia Pinault, care deține 29% din Puma prin Groupe Artemis, intenționează să vândă o parte din acțiunile al căror preț a scăzut cu 50% în ultimul an.

Printre potențialii cumpărători se află firmele chineze de echipament sportiv Anta Sports Products și Li Ning Co.

6. Selecționerul Mircea Lucescu, fiul Răzvan, și nepotul Matei au devenit ambasadori ai Lidl, compania gigant cu venituri de 5 miliarde de euro anul trecut.

Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Lucescu senior a promovat în ultima vreme vinul Purcari, iar Răzvan Lucescu a făcut reclamă, singur, chiar pentru Lidl.

7. FCSB a câștigat peste 1.000.000 de euro din vânzarea biletelor și 650.000 de euro din comercializarea drepturilor tv pentru cele patru jocuri de pe teren propriu, din tururile preliminare ale cupelor europene, în sezonul curent.

Acestor încasări li se adaugă un bonus de 250.000 de euro de la sponsorul Betano și 3.695.000 de euro din premii acordate de UEFA (trei tururi preliminare trecute și accederea garantată în grupa principală din Conference League).

8. Spoturile publicitare din timpul meciurilor NFL transmise exclusiv online au fost cu 66% mai eficiente decât cele difuzate la televizor, s-a constatat în NFL TB Outcomes Report.

Potrivit acestei analize, campionatul de fotbal nord-american generează venituri de 5,2 miliarde de dolari pe an din publicitate.

9. Au fost epuizate biletele pentru finala Cupei Mondiale (feminin) de rugby în 15, programată pe 27 septembrie, pe Allianz Stadium din Munchen. Sunt așteptați 82.000 de fani, cererea fiind de două ori mai mare decât numărul de tichete puse în vânzare. Urmează să fie doborât recordul de audiență pentru acest sport la feminin – 58.498 de spectatori (stabilit în 2023).

10. Beneficiile Inteligenței Artificiale, experiențele personalizate și conținutul transmis în timp real sunt foarte apreciate de fanii sportului, se arată într-un studiu realizat de IBM, care a chestionat peste 20.000 de persoane din 12 țări.

Potrivit acestui studiu, 73% dintre consumatorii de conținut sportiv folosesc aplicațiile mobile pentru a urmări desfășurarea evenimentelor live.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
kobe bryant michael jordan marketing sportiv fcsb business drops business sportiv
Știrile zilei din sport
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Citește mai mult
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
18:53
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Top stiri din sport
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Citește mai mult
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
10:00
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 16 rapid 12 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
05.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share