Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 66.

l 66. Astăzi, printre altele, despre FCSB, suma-record cu care a fost vândut un card rar cu autografele lui Michael Jordan și Kobe Bryant și veniturile generate de campionatul de fotbal nord-american.

1. FCSB va primi 4.310.000 de euro de la UEFA doar pentru calificarea pe tabloul principal Europa League.

Fiecare victorie în această fază îi va aduce 450.000 de euro, egalul fiind recompensat cu 150.000 de euro.

Universitatea Craiova va încasa 3.170.000 de euro pentru accederea în grupa principală Conference League, acolo unde o victorie valorează 400.000 de euro, iar o remiză aduce 150.000 de euro.

2. Nike a creat un logo exclusiv pentru jucătoarea de fotbal Alexia Putellas (31 de ani), dublă câștigătoare a Balonului de Aur, care evoluează pentru FC Barcelona și pentru naționala Spaniei.

De logo-uri exclusive mai beneficiază Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe sau LeBron James.

3. Un card rar din ediția 2007-08 Upper Deck Exquisite Dual Logoman, cu autografele lui Michael Jordan și Kobe Bryant, a fost vândut cu 12.932.000 de dolari.

Precedentul record era deținut de un card 1952 Topps Mickey Mantle, vândut cu 12.600.000 de dolari în august 2022.

4. Suma totală plătită pentru drepturile tv ale competițiilor sportive din Statele Unite ale Americii a crescut cu 122% în ultimul deceniu, de la 13,8 miliarde de dolari în 2015 la 30,5 miliarde în 2025, potrivit Ampere Analysis.

5. Familia Pinault, care deține 29% din Puma prin Groupe Artemis, intenționează să vândă o parte din acțiunile al căror preț a scăzut cu 50% în ultimul an.

Printre potențialii cumpărători se află firmele chineze de echipament sportiv Anta Sports Products și Li Ning Co.

6. Selecționerul Mircea Lucescu, fiul Răzvan, și nepotul Matei au devenit ambasadori ai Lidl, compania gigant cu venituri de 5 miliarde de euro anul trecut.

Lucescu senior a promovat în ultima vreme vinul Purcari, iar Răzvan Lucescu a făcut reclamă, singur, chiar pentru Lidl.

7. FCSB a câștigat peste 1.000.000 de euro din vânzarea biletelor și 650.000 de euro din comercializarea drepturilor tv pentru cele patru jocuri de pe teren propriu, din tururile preliminare ale cupelor europene, în sezonul curent.

Acestor încasări li se adaugă un bonus de 250.000 de euro de la sponsorul Betano și 3.695.000 de euro din premii acordate de UEFA (trei tururi preliminare trecute și accederea garantată în grupa principală din Conference League).

8. Spoturile publicitare din timpul meciurilor NFL transmise exclusiv online au fost cu 66% mai eficiente decât cele difuzate la televizor, s-a constatat în NFL TB Outcomes Report.

Potrivit acestei analize, campionatul de fotbal nord-american generează venituri de 5,2 miliarde de dolari pe an din publicitate.

9. Au fost epuizate biletele pentru finala Cupei Mondiale (feminin) de rugby în 15, programată pe 27 septembrie, pe Allianz Stadium din Munchen. Sunt așteptați 82.000 de fani, cererea fiind de două ori mai mare decât numărul de tichete puse în vânzare. Urmează să fie doborât recordul de audiență pentru acest sport la feminin – 58.498 de spectatori (stabilit în 2023).

10. Beneficiile Inteligenței Artificiale, experiențele personalizate și conținutul transmis în timp real sunt foarte apreciate de fanii sportului, se arată într-un studiu realizat de IBM, care a chestionat peste 20.000 de persoane din 12 țări.

Potrivit acestui studiu, 73% dintre consumatorii de conținut sportiv folosesc aplicațiile mobile pentru a urmări desfășurarea evenimentelor live.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

