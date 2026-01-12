Business Drops #85 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 85.

Astăzi, printre altele, despre veniturile jurnalistului Fabrizio Romano, contractul reziliat de FC Barcelona din cauza lui Andrew Tate și parteneriatele semnate de FIFA pentru Cupa Mondială din acest an.

1. Fabrizio Romano, jurnalistul de sport care anunță în exclusivitate transferurile de top, are venituri anuale de 5.000.000 de euro. Italianul inclus de Forbes pe lista celor mai influente 30 de personalităţi care nu au împlinit 30 de ani câștigă cea mai mare parte a banilor în urma activității de pe rețelele de socializare, unde totalizează peste 118.000.000 de urmăritori.

2. Fondul de premiere pentru ediția din acest an a Australian Open a fost majorat cu 16%, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (74,88 milioane de dolari americani), cel mai mare din istoria turneului. Cei doi campioni la simplu vor încasa fiecare 4,15 milioane de dolari australieni, în creștere față de cei 3,5 milioane de dolari australieni pe care i-au primit Jannik Sinner și Madison Keys, câștigătorii de anul trecut.

3. FIFA a semnat un parteneriat cu TikTok, valabil până la finalul lui 2026. Platforma de socializare va oferi utilizatorilor fragmente video live din meciurile Cupei Mondiale din acest an, studiile indicând că sunt șanse cu 42% mai mari ca o persoană să urmărească meciuri în direct după ce vizionează conținut sportiv pe TikTok.

Platforma de socializare TikTok (Foto: IMAGO)

4. FC Barcelona a reziliat parteneriatul cu Zero-Knowledge Proof (ZKP) la mai puțin de două luni de la anunțarea acordului pe trei ani cu firma de tehnologie blockchain. Oficialii grupării catalane au cerut anularea înțelegerii după ce au aflat că ZKP era deținută de Andrew Tate, fostul kickboxer britanic care se confruntă cu multiple acuzații penale.

5. Amazon va difuza spoturi publicitare în timpul desfășurării evenimentelor sportive live, potrivit strategiei pentru 2026 de creștere a veniturilor. Platforma Prime a companiei a înregistrat venituri de 17,7 miliarde de dolari din vânzările publicitare în cel de-al treilea sfert al anului precedent.

6. Lenovo a devenit Partener Tehnologic Oficial al FIFA pentru Cupa Mondială (masculin) 2026 și pentru Cupa Mondială (feminin) 2027. Printre alte inovații, compania de tehlologie va crea avatare 3D ale jucătorilor bazate pe AI și va oferi o versiune îmbunătățită a softului pentru Referee View.

7. DAZN a fost obligat să respecte acordul de difuzare internă de 84,2 milioane de euro pe an încheiat în 2024, pe 5 ani (începând cu sezonul 2025-2026), pentru difuzarea primei ligi belgiene de fotbal, sub amenințarea unei amenzi de până la 50.000 de euro pe zi.

8. Kings League, liga de fotbal 7 vs 7 creată de Gerard Piqué, a semnat un parteneriat cu platforma de streaming DAZN. Înțelegerea acoperă și turneul Kings World Cup Nations 2026, care va fi transmis pe majoritatea piețelor europene și asiatice, precum și în Canada, Oceania și Africa sub-Sahariană.

9. Firma de capital Hoffmann Family, condusă de miliardarul David Hoffmann, a cumpărat Pittsburgh Penguins (NHL), cu 1,7 miliarde de dolari. Franciza a aparținut de Fenmway Sports Group (FSG), care o achiziționase în 2021 cu 900.000.000 de dolari.

Pittsburgh Penguins (Foto: IMAGO)

10. EBRO a devenit sponsor oficial al Supercupei Spaniei la fotbal, turneu care s-a desfășurat în perioada 7-11 ianuarie în Arabia Saudită și la care au participat cluburile FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Producătorul catalan de automobile este unul dintre partenerii tradiționali ai Federației Spaniole de Fotbal.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport