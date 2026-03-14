RAPID - DINAMO 3-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria din derby.

Angelescu a comentat una dintre cele mai controversate faze, golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila (25 de ani), și a ținut să laude prestația brigăzii de arbitri.

RAPID - DINAMO 3-2 . Victor Angelescu: „Sunt frustrați”

„Câinii” au contestat faza și au reclamat un fault în atac făcut de Borza asupra lui Musi în faza premergătoare golului.

Istvan Kovacs a dus fluierul la gură pentru a fluiera fault, dar a lăsat jocul să meargă. Nici Cătălin Popa sau Stelian Slabu nu au intervenit camera VAR.

Angelescu consideră însă că decizia e una corectă și i-a ironizat pe rivali.

„M-am uitat la reluări și nu mi se pare absolut nimic în neregulă. E un duel normal, bărbătesc. Nu mi se pare niciun fault. Nu știu ce aș putea să comentez mai mult. Nu mi se pare nimic în neregulă.

Cei de la Dinamo sunt frustrați că i-am bătut din nou! I-am bătut de două ori în sezonul regulat, i-am bătut și acum și am jucat mai bine decât ei. Azi, Rapidul a jucat mult mai bine decât Dinamo. Am arătat spirit, am revenit de două ori, de la 0-1 și 1-2. Am avut mai multe ocazii, am jucat mai bine, sunt frustrați.

100% e doar frustrare. Au primit și penalty, nu văd vreo viciere de rezultat. Plus că și Armstrong ar fi putut fi eliminat. Au fost cei mai buni arbitri, nu cred că a fost vreo tentă”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc, cu 31 de puncte, profitând de înfrângerea de vineri a Craiovei, în timp ce Dinamo e ultima în play-off, cu 26 de puncte.

Roș-albii au ajuns la patru înfrângeri consecutive.

