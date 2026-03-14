Becali desființează discursul suveranist „Apărați-vă singuri! Nu mai cereți bani nici de la Europa, nici de la NATO" + „Dacă refuzăm Ucraina, refuzăm Europa"
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 11:24
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, deschide un nou episod în disputa cu George Simion (39 de ani), liderul partidului AUR.
  • Subiectul? Votul prin care parlamentarii conduși de Simion s-au opus cererii SUA privind amplasarea avioanelor americane de realimentare în România, parte a unui plan de întărire a flancului estic NATO.

George Simion a justificat decizia prin argumente legate de „suveranitatea României” și de „nevoia de a evita implicarea și mai directă în războiul din Ucraina”.

Gigi Becali spune că atitudinea suveranistă nu are legătură cu interesele reale ale României, acuzându-l pe liderul AUR că e interesat doar să apară în poze cu Trump, nu să apere interesele țării.

Gigi Becali: „Dacă sunteți suveraniști, apărați-vă singuri! Nu mai cereți bani de la Europa și NATO!”

Becali i-a ironizat pe membrii AUR care invocă suveranitatea atunci când Washingtonul cere sprijin logistic sau operațional.

„Adică noi suntem niște suveraniști care zic: bă, tu ești american, tu ne aperi, tu ții aici baze, aduci soldați aici, dar tu ești un prost, noi suntem niște deștepți care nu te lăsăm nici măcar să alimentezi avioanele că nu știu ce…

Adică ăia, americanii, sunt niște proști, ei ne apără, mergem și cerem apărare de la ei și ne lăudăm cu NATO, ne apără NATO, că avem umbrelă NATO, dar când americanii cer să le dăm o mică mână de ajutor...

Bă, dacă sunteți suveraniști, apărați-vă, bă, singuri, nu mai cereți bani din Europa. Gestionați-vă singuri situația economică, nu mai cereți bani nici de la Europa, nici de la Bruxelles, de nicăieri!”, a spus Becali, conform realitatea.net.

Dacă vrei să fii apărat, îți asumi și un risc. Poate se întâmplă două, trei drone, poate mor oameni. Dar când intri într-o tovărășie, îți asumi și riscurile Gigi Becali

Gigi Becali: „Votez ce votează puterea”

Becali a recunoscut că a susținut unele decizii fără a consulta integral documentele:

„Eu nu am mai citit documentul din SUA. Am zis că ce rost are, dacă americanii ne cer favorul. Să ne mândrim și să mulțumim. Altfel, cum vrei tu, mă? Vrei toate favorurile, vrei să fii apărat, dar nu accepți nici măcar atât, să fie avioanele alimentate.

De ce? Că e pericol. Păi, băi, asumă-ți și riscul dacă vrei să fii apărat. Asumă-ți și un risc!

Eu am spus așa: votez pentru, fără să citesc nimic. Că trebuia noi, parlamentarii, să mergem să citim acolo, nu se dădea materialul decât acolo, pentru că era secret. Nu citesc, votez pentru! Eu am spus așa: votez ce votează puterea.

Adică, dacă ei sunt la putere și dacă ei hotărăsc asta, păi, hai să fim de partea lor acum că sunt la putere și dacă nu fac bine, o să fie schimbați.

Dar dacă le tot punem bețe-n roate... Și lui Bolojan la fel. Voi știți bine că n-am fost vreodată pro-Bolojan sau simpatizant Bolojan. Bă, dar dacă e prim-ministru acum, el săracu scoate toate castanele din foc cu mâna lui”, a explicat Becali.

Gigi Becali: „Ei vor să dea milioane să se pozeze cu Trump”

Becali a criticat și ceea ce a numit o „idolatrizare” a președintelui american Donald Trump de către unii politicieni români:

„Eu nu mă duc niciodată în viața mea să dau mâna cu Trump. Chiar dacă mă cheamă și spune, bă, uite, doar vii până aici, te primesc. Și eu zic: nu vin doar să fac o poză cu tine, că ești doar un simplu om. A, dacă vin și mă interesează pentru țara mea, vin. Dar ei vor să dea milioane să se pozeze cu Trump, o aiureală, o idolatrie nebună.

Dar când cere America ceva, stai că nu, că suntem suveraniști. Bă, păi, bă, dacă ești suveranist, stai mă acasă. Nu mai te duce să te mândrești că dai mâna cu un om.

Măcar de te-ai duce și ai cere niște avantaje pentru România, da. Eu mă duc în patru labe la Trump, să cer pentru România ceva. Ei se duc numai să dea mâna cu Trump. Să vină Trump dea mâna cu mine”.

Becali a mai afirmat că România ar trebui să continue sprijinul pentru Ucraina, argumentând că solidaritatea regională poate aduce beneficii economice și politice pe termen lung.

„Îi ajutăm și noi acolo cu un miliard, iar apoi o să luăm noi 10 de la Bruxelles. Dacă o să refuzăm Ucraina, refuzăm și Europa. Trebuie să avem înțelepciune”, a mai spus Becali.

Relația strategică România - SUA

Declarațiile vin pe fondul dezbaterilor interne privind cooperarea militară dintre România și Statele Unite. Bucureștiul și Washingtonul au un Parteneriat Strategic încă din 1997, consolidat după aderarea României la NATO în 2004.

Pe teritoriul României funcționează mai multe facilități militare folosite de armata americană, inclusiv baza aeriană Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai importante platforme logistice ale SUA pe flancul estic al Alianței. De asemenea, sistemul antirachetă de la Deveselu face parte din scutul defensiv al NATO.

