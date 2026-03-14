„Chivu s-a închis în vestiar” Inter, decizie radicală după scandalul cu Atalanta: „Furia și dezamăgirea erau prea mari”

INTER – ATALANTA 1-1. Cristi Chivu (45 de ani) și jucătorii săi au decis să nu se prezinte la conferința de presă sau la flash-interviuri, după scandalul de la finalul partidei.

Inter a scăpat victoria după două decizii controversate de arbitraj în ultimele minute, ambele judecate în favoarea Atalantei.

Inter, decizie radicală după scandalul din meciul cu Atalanta

Nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat, Cristi Chivu și elevii săi au decis să nu vorbească cu presa, după o ședința la care au luat parte și oficalii clubului de pe „Giuseppe Meazza”, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta (68 de ani).

„După meci, antrenorul s-a închis în vestiar împreună cu întreg staff-ul său și cu întreaga conducere. O ședință – care a durat două ore – alături de președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, adjunctul său Baccin și managerul clubului Ferri, care a dus la decizia de a nu vorbi cu jurnaliștii.

Furia și dezamăgirea pentru cele două episoade erau prea mari, așa că era mai bine să se evite apariția în fața presei, criticând (dur) activitatea arbitrului și riscând să se atragă sancțiuni suplimentare”, notează gazzeta.it.

Ce s-a întâmplat pe finalul meciului Inter - Atalanta 1-1

Condusă cu 0-1 după golul marcat de Pio Esposito, în minutul 26, Atalanta a restabilit egalitatea în minutul 82, la o acțiune contestată vehement de gazde.

Nerazzurrii au reclamat un fault în atac a lui Sulemana asupra lui Dumfries în faza premergătoare golului, însă „centralul” Gianluca Manganiello a arătat centrul terenului, moment în care Cristi Chivu a răbufnit la margine. A văzut imediat cartonașul galben.

Acțiunea a fost verificată și în camera VAR, dar decizia inițială a rămas. Chivu a continuat să protesteze vehement, strigând vehement către arbitru: „A fost fault! A fost fault!”. Izbucnirea sa a fost taxată din nou. A primit al doilea „galben” și a fost trimis în tribune.

La doar un minut de la eliminarea antrenorului român, Inter a cerut penalty, după ce Giorgio Scalvini (22 de ani) l-a lovit peste piciorul drept pe Davide Fratessi (26 de ani).

Faultul asupra lui Fratessi/ Foto: captura Prima Sport

S-a terminat 1-1, însă Inter a pierdut două puncte importante în lupta pentru titlu. Formația lui Chivu rămâne lider în Serie A, cu 68 de puncte, la 8 în fața rivalei AC Milan, care joacă duminică pe terenul celor de la Lazio.

