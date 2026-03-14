Slatina interzice jocurile de noroc Orașul din Olt e primul din România care a decis, oficial, scoaterea jocurilor de noroc din localitate
Slatina interzice jocurile de noroc Orașul din Olt e primul din România care a decis, oficial, scoaterea jocurilor de noroc din localitate

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 13:25
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 13:36
  • Consiliul Local din Slatina a aprobat, vineri, într-o ședință extraordinară, un proiect inițiat de primarul Mario De Mezzo, prin care în municipiu sunt interzise jocurile de noroc și pariurile sportive, cu excepția celor de tip loto organizate de Loteria Română.

Slatina devine astfel primul municipiu din România care adoptă o astfel de măsură.

Slatina interzice jocurile de noroc

În următorul an, aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc și circa 20 de agenții de pariuri din oraș vor dispărea treptat, pe măsură ce autorizațiile actuale de funcționare expiră și nu vor mai fi reînnoite.

Decizia nu a fost adoptată fără controverse. În timpul ședinței Consiliului Local, zeci de angajați și reprezentanți ai sălilor de jocuri au protestat și au cerut menținerea activității, invocând riscul pierderii locurilor de muncă. Cu toate acestea, proiectul a fost aprobat de aleșii locali.

Primarul Mario De Mezzo a explicat că perioada de tranziție, de până la un an, a fost gândită pentru a oferi predictibilitate operatorilor și angajaților din domeniu, astfel încât aceștia să aibă timp să își găsească alte locuri de muncă.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi, am interzis desfășurarea activităților de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiul Slatina. Proiectul a fost pus în transparență, așa cum cere legea.

Începând de astăzi, avem o hotărâre care reglementează activitatea sălilor de jocuri și a caselor de pariuri în sensul interzicerii funcționării acestora în municipiul Slatina. Asta s-a întâmplat.

Hotărârea de Consiliu Local produce deja efecte, pentru că din momentul în care Ordonanța a fost publicată, operatorii de jocuri de noroc au obligația să prezinte la înnoirea autorizației de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) și o autorizație de funcționare de la Slatina.

Oficiul Național al Jocurilor de Noroc autorizează pentru un an de zile acești operatori. Sunt unii care și-au luat autorizația cu o zi înainte să apară Ordonanța în Monitorul Oficial, ei pot funcționa până pe 24 februarie, pentru că au autorizație de funcționare de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc', a spus De Mezzo, conform agerpres.ro.

„Responsabilitatea mea e față de Slatina, nu față de o anumită categorie de oameni”

Autoritățile locale susțin că beneficiile pentru comunitate vor fi mai mari decât impactul economic pe termen scurt, iar în decurs de un an, în municipiul Slatina nu va mai funcționa nicio sală de jocuri de noroc sau casă de pariuri.

„Înțeleg supărarea celor care lucrează în acest mediu și înțeleg că este un loc de muncă pe care îl pierd. Mi s-a întâmplat și mie de-a lungul vieții să fiu în această situație și nu este plăcut.

În același timp, responsabilitatea mea este față de Slatina în întregul ei, ca o comunitate. Nu față de o anumită categorie de oameni, angajații sălilor de jocuri. Iar beneficiul pentru sănătatea Municipiului Slatina este incomparabil mai mare decât situația temporară dificilă prin care anumiți oameni vor trece”, a adăugat De Mezzo.

„Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli. Slatina pierde un potențial câștig. Astăzi sălile de jocuri plătesc exclusiv la bugetul de stat național. Dacă reglementez și permit funcționarea lor în Slatina, pot să impun o taxă pe metru pătrat. Suntem în aceeași situație în care eram și acum o lună. Am același buget de 100 de milioane.

A, că puteam să mai am trei milioane în plus sau două sau unul? Sigur, e posibil, n-am făcut un calcul. Dar prefer să ne descurcăm în continuare cu bugetul pe care-l avem și să elimin această toxicitate din Slatina”, a mai spus De Mezzo.

Alte mari orașe vor să interzică sau să limiteze jocurile de noroc

În afară de Slatina, mai multe orașe din România au anunțat că intenționează să interzică sau să limiteze jocurile de noroc, după ce o ordonanță a Guvernului le-a dat primăriilor puterea de a decide dacă autorizează sau nu aceste activități pe teritoriul lor.

Printre ele, Cluj-Napoca, Iași sau Ploiești și-au exprimat intenția de a proceda la fel ca Slatina.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a afirmat că „păcănelele nu au ce căuta în oraș” și a vorbit despre posibilitatea unei interdicții generale adoptate printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că analizează posibilitatea limitării sau chiar interzicerii jocurilor de noroc în oraș, însă o decizie va fi luată doar după consultări publice.

Edilul a precizat că fenomenul trebuie „reglementat și pus sub control”, în special pentru a elimina influența nocivă asupra elevilor și tinerilor, și a subliniat că autoritățile locale vor asculta opiniile părinților, ale specialiștilor și ale operatorilor din domeniu înainte de a propune o măsură în Consiliul Local.

De asemenea, primarul a menționat că prevenirea și tratarea dependențelor, inclusiv a celor legate de jocurile de noroc, reprezintă o prioritate pentru administrația locală.

