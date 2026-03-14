„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
Diverse

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 08:56
  Ziaristul Radu Naum a povestit la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, un episod din cariera sa în care a fost ținta unei tentative de mituire
Radu Naum: „Am rămas mască”

Cum era presa sportivă la începutul anilor ‘90?

Entuziastă. Fără reguli. Nu aveai grijă la sensibilități. Era foarte multă energie, vână, erai ca pe un soi de front, dar îți părea bine că lupți pe frontul ăla. Era complicat, dacă te duceai în deplasări interne poate că erai primit altfel decât ar fi trebuit.

Aveam o rubrică de handbal pe care ne luptam trei oameni la Sportul Românesc. Unul era Andrei Vochin, celălalt era Ionuț Popescu, cel care a devenit Ministru de Finanțe în Guvernul Tăriceanu, care a impus taxa asta de 16% care a dus la decolarea economică a României. Al treilea eram eu.

Handbalul era important. Andrei s-a tras către fotbal, Ionuț a plecat în zona economică, am rămas eu. La un moment dat am fost la Vâlcea, la un meci internațional.

Mi-am lăsat rucsacul într-o cameră de-acolo, cât era meciul, după aia plecam direct acasă. Pe vremea aia stăteam cu maică-mea, devreme în anii ‘90. După o zi sau două, ea zice „Miroase ceva pe aici…”. Când a deschis rucsacul, îmi puseseră un pachet de carne.

Am rămas mască… Nu mi-au cerut nimic, dar bineînțeles că era indusă povestea asta. N-a prea prins, că la un moment dat a vrut să mă scoată Cristian Gațu de pe post, pentru comentariul de la meciurile naționalei. Eram în străinătate. Nu a reușit.

Ai comentat fotbal, handbal, unde au fost presiunile mai mari?

Sunt peste tot, e normal să fie. Le resimt și acum, oamenii au ideile lor. Dacă nu te simt din lumea lor, asta e cel mai rău.

Nu în sensul moral, dar e foarte greu de pus mâna pe chestiunea asta. Ai la un moment dat un zâmbet în colțul gurii, care le spune „De fapt, știu cum ești, știu cine ești, chiar dacă nu spun public”. Și atunci se supără rău.

handbal Radu Naum CARNE mita valcea podcast top level
Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share