„Rachete? Ajutați Africa!” Antrenorul Sevillei, discurs emoționant, înaintea meciului cu Barcelona: fotbal, război, foamete
Rachetă în războiul din Orientul Mijlociu Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 16:12
  • Matias Almeyda, 52 de ani, la Sevilla din iunie 2025, a vorbit despre fotbal în contextul războaielor care afectează Ucraina și Orientul Mijlociu.

Matias Almeyda a fost internațional argentinian, și-a început și încheiat cariera de jucător la River Plate, a evoluat opt ani în Italia, pentru Lazio, Parma, Inter și Brescia.

E antrenor din 2011, la Sevilla de la începutul acestui sezon, după experiențe la River și AEK Atena, printre altele.

Almeyda: „Sunt războaie, iar noi discutăm despre un meci. Nu ne pasă de nimic”

Înaintea confruntării cu Barcelona, duminică, pe „Camp Nou”, nu a vorbit doar despre duelul din Catalunya. A legat fotbalul de situația actuală în lume, de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, de foametea din Africa.

„Fotbalul este o reflectare fidelă a societății. Sunt războaie, iar noi discutăm despre un meci. Asta înseamnă că nu ne pasă de nimic”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 52 de ani, potrivit Marca.com.

Almeyda e pe locul 14 cu Sevilla în LaLiga Foto: Imago

Almeyda: „Trecem de la ceva frumos la ceva aproape inuman”

„Partea tristă e că afacerea trebuie să continue, noi ne chinuim să ne dăm seama cum arată echipa care va juca. Trecem de la ceva frumos la ceva aproape inuman”.

A atras atenția: „Dacă fiecare rachetă trasă costă 50 de milioane de euro și, în același timp, spunem că e foamete în Africa, de ce nu trimitem 50 de milioane pentru orez și educație în loc să lansăm rachete?

Continuăm să trăim într-o lume a interesulului personal”.

Imagine cu refugiați sudanezi în Ciad Foto: Imago

„Fotbalul trezește sentimente”

Sud-americanul a aflat că un fan bolnav de cancer e ajutat financiar de suporterii Sevillei.

„Fotbalul are ceva foarte frumos: trezește sentimente. Când e folosit corect, e un remediu pentru mulți oameni, pentru mulți dintre noi. Întreb: «Pe câți dintre noi ne hrănește?»”.

A adăugat: „Sunt recunoscător, mi-a permis să cunosc culturi și țări diferite, să călătoresc, să întâlnesc alți oameni. Fără fotbal, nu știu ce aș fi făcut”.

africa barcelona sevilla razboi laliga matias almeyda foamete
Opinii
Top stiri
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share