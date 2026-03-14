Matias Almeyda, 52 de ani, la Sevilla din iunie 2025, a vorbit despre fotbal în contextul războaielor care afectează Ucraina și Orientul Mijlociu.

Matias Almeyda a fost internațional argentinian, și-a început și încheiat cariera de jucător la River Plate, a evoluat opt ani în Italia, pentru Lazio, Parma, Inter și Brescia.

E antrenor din 2011, la Sevilla de la începutul acestui sezon, după experiențe la River și AEK Atena, printre altele.

Almeyda: „Sunt războaie, iar noi discutăm despre un meci. Nu ne pasă de nimic”

Înaintea confruntării cu Barcelona, duminică, pe „Camp Nou”, nu a vorbit doar despre duelul din Catalunya. A legat fotbalul de situația actuală în lume, de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, de foametea din Africa.

„Fotbalul este o reflectare fidelă a societății. Sunt războaie, iar noi discutăm despre un meci. Asta înseamnă că nu ne pasă de nimic”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 52 de ani, potrivit Marca.com.

Almeyda e pe locul 14 cu Sevilla în LaLiga Foto: Imago

Almeyda: „Trecem de la ceva frumos la ceva aproape inuman”

„Partea tristă e că afacerea trebuie să continue, noi ne chinuim să ne dăm seama cum arată echipa care va juca. Trecem de la ceva frumos la ceva aproape inuman”.

A atras atenția: „Dacă fiecare rachetă trasă costă 50 de milioane de euro și, în același timp, spunem că e foamete în Africa, de ce nu trimitem 50 de milioane pentru orez și educație în loc să lansăm rachete?

Continuăm să trăim într-o lume a interesulului personal”.

Imagine cu refugiați sudanezi în Ciad Foto: Imago

„Fotbalul trezește sentimente”

Sud-americanul a aflat că un fan bolnav de cancer e ajutat financiar de suporterii Sevillei.

„Fotbalul are ceva foarte frumos: trezește sentimente. Când e folosit corect, e un remediu pentru mulți oameni, pentru mulți dintre noi. Întreb: «Pe câți dintre noi ne hrănește?» ”.

👏🇦🇷 Matías Almeyda: “There are wars, and we’re talking about a match against FC Barcelona. Business goes on while people suffer, if rockets cost 50 million, why not use that money to help those in need? We live in a world made for oneself..."pic.twitter.com/RyfD6hqUej — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 13, 2026

A adăugat: „Sunt recunoscător, mi-a permis să cunosc culturi și țări diferite, să călătoresc, să întâlnesc alți oameni. Fără fotbal, nu știu ce aș fi făcut”.

