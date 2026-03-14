RAPID - DINAMO. Fanii „câinilor” au provocat un adevărat haos la metrou, în drumul spre stadionul Giulești.

Rapid - Dinamo se joacă de la ora 21:00 și este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Suporterii lui Dinamo s-au întâlnit la stadionul din „Ștefan cel Mare” și au plecat împreună cu metroul spre stadionul Giulești.

Ultrașii lui Dinamo și-au făcut de cap în drum spre Giulești: torțe, petarde și scandări rasiste

Ajunși la metroul Basarab, ultrașii au aprins torțe, au aruncat cu petarde și au scandat lozinci rasiste la adresa Rapidului: „Ale, ale să-ți dăm la m*** țigane” .

Stația s-a umplut rapid de fum din cauza materialelor pirotehnice, iar aerul a devenit aproape irespirabil preț de câteva minute.

Mai mulți ultrași ai „câinilor” au început să se certe cu forțele de ordine, după ce li s-a interzis deplasarea pe carosabil.

De asemenea, un suporter a avut nevoie de asistență medicală. Acesta prezenta o rană în zona capului, fiind plin de sânge, informează gsp.ro.

630 este numărul de fani dinamoviști care vor asista la derby-ul cu Rapid

Rapid - Dinamo, echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic Antrenor: Constantin Gâlcă

Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Roșca, Din-Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, Matteo N'Giuwu Antrenor: Zeljko Kopic

Roșca, Din-Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, Matteo N’Giuwu Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Tunyogi Ferencz, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Slabu Stelian

Kovacs Istvan, Tunyogi Ferencz, Corb Ioan Alexandru, Popa Cătălin, Slabu Stelian Stadion: Giulești, Bucureşti

