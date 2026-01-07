Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor

Creșterea agresivă de la Melbourne confirmă o tendință clară: tenisul a devenit o bătălie a milioanelor, unde prestigiul trofeului este dublat de cecuri din ce în ce mai grele

Într-un efort de a nu rămâne în urma turneelor americane și a noilor competiții din zona Golfului, organizatorii de la Australian Open au anunțat pentru ediția 2026 un fond de premiere istoric de 75 de milioane de dolari, o creștere de 16% față de anul trecut.

Deși cifra reprezintă un record absolut pentru turneul de la Melbourne, el are încă de recuperat pentru a detrona US Open, care domină ierarhia financiară cu un pachet total de compensații ce atinge pragul de 90 de milioane de dolari.

Cine sunt marii câștigători?

Cea mai mare surpriză a noului plan de premiere este redistribuirea fondurilor către fazele incipiente ale turneului.

Deși campionii probelor de simplu, feminin și masculin, vor pleca acasă cu cecuri record, organizatorii au pus accent pe sprijinirea jucătorilor din afara Top 50, care se confruntă cu costuri de călătorie și antrenament tot mai mari.

6 milioane de dolari a primit câștigătorul de la 6 Kings Slam din Riad (Arabia Saudită) pentru doar 3 meciuri demonstrative, în vreme ce câștigătorul de la Australian Open va încasa 3,5 milioane pentru 7 meciuri

Cum se vor împărți premiile

Campionii la simplu vor primi 3,5 milioane de dolari, o creștere semnificativă față de edițiile precedente. Finaliștii vor lua câte 1,8 milioane de dolari.

Dar chiar și jucătorii care părăsesc turneul în prima manșă vor încasa peste 130.000 de dolari, o sumă vitală pentru sustenabilitatea carierei multor tineri sportivi.

România are 3 jucătoare pe tabloul principal: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, care vor beneficia de noile premieri.

De ce cresc premiile atât de mult?

Saltul la 75 de milioane de dolari se bazează pe trei piloni principali care au permis acest „jackpot”:

Drepturile TV globale: Audiențele record din Asia și America de Nord au dus la renegocieri avantajoase ale contractelor de transmisiune.

Parteneriatele comerciale: Noi sponsori din sectorul tehnologiei și al energiei regenerabile s-au alăturat turneului în 2026.

Vânzările de bilete: Biletele și pachetele VIP au fost epuizate cu luni înainte, generând venituri care au depășit previziunile inițiale.

Lansează o nouă provocare pentru celelalte 3 mari turnee

Prin acest anunț, Australian Open pune presiune directă și pe turneele de la Roland Garros, Wimbledon și US Open, ultimul fiind în mod tradițional cel mai „generos” turneu.

Directorul Australian Open a subliniat că această creștere este necesară pentru a reflecta valoarea pe care jucătorii o aduc sportului: „Jucătorii noștri sunt partenerii noștri de business. Dacă ei prosperă, tenisul prosperă”.

Clasamentul premiilor totale în 2025

US Open 90 milioane dolari

Wimbledon 65 milioane dolari

Australian Open 63 milioane dolari

Roland Garros 58 milioane dolari

