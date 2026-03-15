RAPID - DINAMO 3-2. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a răbufnit după eșecul din derby la adresa arbitrajului.

În minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, Rapid a restabilit egalitatea printr-un șut superb al lui Claudiu Petrila din afara careului.

„Câinii” au contestat faza și au reclamat un fault în atac făcut de Borza asupra lui Musi în faza premergătoare golului.

Istvan Kovacs a dus fluierul la gură pentru a fluiera fault, dar a lăsat jocul să meargă. Nici Cătălin Popa sau Stelian Slabu nu au intervenit camera VAR.

Prezent marți la întâlnirea organizată de Kyros Vassaras (60 de ani) la sediul FRF, pe tema arbitrajului, antrenorul croat a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu șeful CCA.

Recunoscut pentru calmul afișat indiferent de situație, Kopic a răbufnit după meciul din Giulești.

„O decizie a schimbat meciul. Nu mi s-a dat nicio explicație. A fost o ședință cu Vassaras, prima oară când l-am întâlnit. I-am zis că sunt aici de peste doi ani. Dinamo nu e respectată, asta i-am zis. Nu e normal .

Așa simt, ca antrenor. Eu nu comentez niciodată. Niciodată nu am făcut comentarii asupra arbitrajului. Dar astăzi vorbesc ca om, ca antrenor, ca persoană care apără interesele echipei.

Așa simt acum. Am luptat, am jucat, dar nu e același lucru dacă începem play-off-ul cu un rezultat sau altul. Nu poți spune că nu mai contează. E complet diferit, totul e schimbat.

Nivelul frustrării e foarte mare. Nu e același lucru. Echipa luptă, joacă, e important să aibă ce merită. E un statut diferit. Nivelul frustrării tuturor e foarte mare”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

În urma eșecului din Giulești, Dinamo a ajuns la patru înfrângeri consecutive și este pe ultimul loc din play-off, cu 26 de puncte.

Citește și

