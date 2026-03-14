Ianis Hagi FOTO: IMAGO
Stranieri

Hagi, supergol în Turcia VIDEO+FOTO. Ianis, reușită spectaculoasă din lovitură liberă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 21:59
  • Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat un nou gol la Alanyaspor, în partida cu Goztepe, scor 2-2, din etapa #26 a primei ligi din Turcia.

După supergolul marcat de Ianis, comentatorul partidei i-a strigat numele acestuia, amintind de vremurile în care tatăl său, Gheorghe Hagi, făcea furori în tricoul lui Galatasaray.

Citește și
Citește mai mult
Ianis Hagi a înscris un supergol în Turcia

În minutul 15 al partidei cu Goztepe, Ianis Hagi a executat perfect o lovitură liberă, reușind să restabilească egalitatea pe tabelă, după ce echipa sa primise gol în minutul 7.

De la mare distanță, Ianis Hagi a șutat puternic cu piciorul drept și a trimis balonul perfect prin zidul format din jucătorii lui Goztepe, direct lângă bară. Portarul n-a mai avut reacție.

După reușita lui Ianis, comentatorul televiziunii Bein Sports i-a strigat numele lui Hagi de mai multe ori.

Astfel, Ianis a ajuns la cel de-al cincilea gol marcat la Alanyaspor în acest sezon. El a mai oferit și două pase decisive.

Janderson a readus gazdele în avantaj, în minutul 59, dar echipa lui Ianis a smuls un egal grație reușitei lui Kaya din minutul 90+9.

Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (3).png
Galerie foto (5 imagini)

Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (1).png Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (2).png Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (3).png Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (4).png Golul marcat de Ianis Hagi la Alanyaspor (5).png
+5 Foto
Ianis Hagi va face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial împotriva Turciei, meci care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.

De-a lungul carierei sale, Ianis Hagi a mai reușit astfel de execuții, cea mai memorabilă fiind cea din partida Rangers - Braga, din 2020, atunci când a marcat un gol superb din lovitură liberă.

Citește și

Superliga
20:40
Citește mai mult
Box
20:30
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia GOL ianis hagi alanyaspor goztepe
Știrile zilei din sport
Stranieri
18:17
Citește mai mult
Superliga
18:10
Citește mai mult
Superliga
16:52
Citește mai mult
Superliga
16:17
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:58
19:29
19:33
18:10
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
16:39
Citește mai mult
Campionate
16:01
Citește mai mult
Superliga
11:25
Citește mai mult
B365
13.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share