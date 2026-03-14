- Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat un nou gol la Alanyaspor, în partida cu Goztepe, scor 2-2, din etapa #26 a primei ligi din Turcia.
După supergolul marcat de Ianis, comentatorul partidei i-a strigat numele acestuia, amintind de vremurile în care tatăl său, Gheorghe Hagi, făcea furori în tricoul lui Galatasaray.
Ianis Hagi a înscris un supergol în Turcia
În minutul 15 al partidei cu Goztepe, Ianis Hagi a executat perfect o lovitură liberă, reușind să restabilească egalitatea pe tabelă, după ce echipa sa primise gol în minutul 7.
De la mare distanță, Ianis Hagi a șutat puternic cu piciorul drept și a trimis balonul perfect prin zidul format din jucătorii lui Goztepe, direct lângă bară. Portarul n-a mai avut reacție.
După reușita lui Ianis, comentatorul televiziunii Bein Sports i-a strigat numele lui Hagi de mai multe ori.
Astfel, Ianis a ajuns la cel de-al cincilea gol marcat la Alanyaspor în acest sezon. El a mai oferit și două pase decisive.
Janderson a readus gazdele în avantaj, în minutul 59, dar echipa lui Ianis a smuls un egal grație reușitei lui Kaya din minutul 90+9.
Ianis Hagi va face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial împotriva Turciei, meci care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.
De-a lungul carierei sale, Ianis Hagi a mai reușit astfel de execuții, cea mai memorabilă fiind cea din partida Rangers - Braga, din 2020, atunci când a marcat un gol superb din lovitură liberă.