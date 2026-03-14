„Viciere de rezultat!" VIDEO. Andrei Nicolescu reacție nervoasă la vestiare! Apoi a ieșit la atac: „Arbitrii și-au bătut joc! Mă îngrozesc, e ireal"
Publicat: 14.03.2026, ora 23:58
  • RAPID - DINAMO 3-2. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a răbufnit la adresa arbitrajului.

Andrei Nicolescu a fost un car de nervi după eșecul din Giulești. A fost surprins pe holurile de la vestiare în timp ce a dat cu o sticlă de pământ de nervi.

Apoi a venit în fața reporterilor și a contestat vehement decizia lui Istvan Kovacs de a valida golul marcat de Claudiu Petrila (25 de ani), la scorul de 2-1 pentru Dinamo.

În acțiunea premergătoare golului, Musi a fost busculat de Borza, însă „centralul” a lăsat jocul să continue. Arbitrii din camera VAR nu au intervenit nici ei.

RAPID - DINAMO 3-2. Andrei Nicolescu, iureș la adresa arbitrajului: „Viciere de rezultat”

„Decizia luată la golul doi al Rapidului este o bătaie de joc. E viciere de rezultat din punctul meu de vedere. Din păcate, este de neînțeles ca arbitrii de o asemenea cotă pot face greșeli de o asemenea manieră. Nu vreau să mă gândesc la altceva.

Din păcate, nu putem să jucăm în play-off așa, arbitrați de maniera asta. Nu mai e competiție. Nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire.

Nici nu vreau să mă gândesc, pentru că mă îngrozește gândul că, în 2026, campionatul din România să fie condiționat de manierele de arbitraj și de dorințe ale arbitrilor.

Ce s-a întâmplat azi e viciere de rezultat. Cred că nici la Liga 4 nu există o astfel de greșeală. Dezamăgirea e mare din cauza prestației arbitrilor. Vreau să spun că exclud în 2026 ideea că greșelile ar avea intenție.

Mi-aș dori mai multă responsabilitatea din partea tuturor. Mi-aș dori să nu vedem greșeli așa evidente.

Întrebați-l voi pe Istvan Kovacs de ce a dus fluierul la gură, dar n-a fluierat. Putem să înțelegem că el a văzut ceva, a vrut să fluiere, dar n-a fost convins, însă din camera VAR n-avem niciun dubiu că trebuia să se intervină”, a declarat Andrei Nicolescu la zona mixtă.

Andrei Nicolescu: „Am venit eu ca să protejez jucătorii”

Președintele lui Dinamo a explicat de ce a ales să vină în fața jurnaliștilor imediat după meci.

„N-aș vrea să merg în derizoriu cu declarațiile. Dinamo vrea respect, arată respect. Sper că n-am depășit niciun prag cu declarațiile mele. Am venit eu ca să protejez jucătorii, pentru că frustrarea este incredibilă în vestiar în momentul acesta.

Trebuie tras un semnal de alarmă. Sper că celelalte 9 etape nu vor fi condiționate de deciziile arbitrilor.

Cred că e cea mai mare greșeală din tot acest campionat. Nu se poate.

E un mini-campionat de 10 etape în care nu se poate să avem astfel de greșeli. În seara asta am văzut iresponsabilitate în competiția asta. După ne întrebăm de ce nu vine lumea la stadion, de ce n-are lumea încredere în fotbalul românesc.

La final ne și întrebăm de ce nu crește fotbalul românesc. Sper să vorbesc ultima dată despre arbitraj. E ireal ce s-a întâmplat”, a concluzionat Nicolescu.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

