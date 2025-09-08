Business Drops #67 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 67.
- Astăzi, printre altele, despre cine l-a depășit pe Darius Olaru, asistențele echipelor românești în Europa și strategia prețurilor dinamice la cm 2026
- Miliardara Julia Koch a ajuns la un acord pentru achiziționarea a 10% din acțiunile clubului New York Giants (NFL) pentru 10 miliarde de dolari, într-o tranzacție record pentru piața sportivă americană. Precedentul record fusese stabilit de familiile McCaskey și Ryan, care au plătit 8,8 miliarde de dolari pentru 2% din acțiunile francizei Chicago Bears (NFL).
- FIFA va folosi strategia prețurilor dinamice pentru bilete la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Costul tichetelor va fluctua în funcție de cerere. Prețul unui bilet pentru meciurile din faza grupelor va porni de la 60 de dolari, iar pentru finală – de la 6.730 de dolari.
- Au început lucrările la patinoarul artificial din Sfântu Gheorghe, care va fi amplasat lângă stadionul celor de la Sepsi. Proiectul de 216.650.000 de lei, sprijinit de Compania Națională de Investiții, ar urma să fie finalizat în 2028. Capacitatea patinoarului va fi de 2.180 de locuri, arena fiind eligibilă pentru turnee internaționale.
- Darius Olaru nu mai este cel mai valoros jucător din SuperLiga României după oficializarea transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj. Francezul, care are în palmares UEFA Champions League, Nations League și Conference League, este cotat de Transfermarkt.com la 10.000.000 de euro, în timp ce căpitanul campioanei are cota de piață 7.500.000 de euro.
- UEFA a decis să devanseze cu trei ore startul finalei Champions League (18, în loc de 21, ora Europei Centrale), începând cu 2026. Astfel, vor fi rezolvate mai ușor problemele de logisică, inclusiv deplasarea fanilor cu mijloacele de transport în comun, după finalul meciurilor.
- Fondul american de investiții Apollo Global Management, care deține active în valoare de 800 de miliarde de dolari, a alocat 5 miliarde de dolari pentru susținerea proiectelor din sectorul sportiv. O investiție de peste 2,5 miliarde ar putea fi făcută în Atletico Madrid (LaLiga).
- Cluburile din Premier League au cheltuit suma record de 3,55 miliarde de euro în perioada de transferuri din această vară. Cei mai mulți bani – 488.000.000 de euro – au fost investiți de campioana Liverpool, care a plătit 144.000.000 de euro numai pentru Alexander Isak, venit de la Newcastle United.
- Federația Română de Fotbal a prelungit parteneriatul cu grupul Pro, astfel că partidele naționalei de tineret, din preliminariile pentru Campionatul European 2027, vor fi transmise la tv pe Pro Arena și online pe platforma Voyo. România U21 a debutat în campania de calificare pe 5 septembrie, contra Kosovo U21 (0-0).
- Jocul Universitatea Craiova vs Istanbul Bașakșehir (3-1) a avut a doua audiență la stadion dintre întâlnirile disputate în manșa secundă a play-off-ului Conference League (27.884 de spectatori). Cei mai mulți fani, 30.000, au fost la Mainz vs Rosenborg (4-1). Pe locul 3 în top s-a situat Legia vs Hibernian (3-3), care a atras 27.659 de fani la arenă.
- FCSB vs Aberdeen (3-0) a fost meciul din returul play-off-ului Europa League cu cea mai mare audiență pe stadion. Au venit 35.341 de fani pe Arena Națională, în timp ce la Samsunspor vs Panathnaikos (0-0) au asistat 24.914 microbiști, iar PAOK vs Rijeka (5-0) a fost urmărit de 24.223 de suporteri.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București