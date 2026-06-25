Business Drops #107 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv  

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 107.
- Astăzi, printre altele, despre cum a ajuns Olaru în topul celor mai scumpe transferuri, cât costă publicitatea la Mondial și venituri de miliarde pentru Panini
- Un spot de publicitate de 20 de secunde difuzat de Antena 1 în cadrul transmisiunilor de la Cupa Mondială costă între 234 şi 6.163 de euro, potrivit Fanatik. Valoarea maximă este atinsă în timpul pauzelor de hidratare ale meciurilor disputate în intervalul 22:00 – 00:00.
- Plecat la Union Saint-Gilloise (Belgia) pe 3.000.000 de euro, Darius Olaru intră în top 10 cele mai scumpe transferuri ale FCSB-ului. Pe primul loc este Dennis Man la Parma, 12.600.000 de euro în 2021. Din 2003 încoace, clubul lui Becali a încasat 125.000.000 de euro din vânzările de jucători.
- Sponsorii care dețin drepturile de denumire ale stadioanelor din SUA ce găzduiesc meciuri la Cupa Mondială 2026 vor pierde aproape 135.000.000 de dolari în valoare media globală, deoarece FIFA interzice afișarea brandingului comercial al arenelor pe durata turneului. Este estimat un deficit de 20.000.000 de dolari pentru sponsorul MetLife Stadium, pe care se vor disputa opt partide, inclusiv finala.
- Audiențele Finalei NBA 2026 (New York Knicks vs San Antonio Spurs 4-1) au fost excepționale, cele 5 meciuri fiind urmărite, în medie, de 20.600.000 de telespectatori pe noapte, cea mai urmărită finală din 1998 până în prezent. Ultimul act de anul trecut (Thunder vs Pacers) a înregistrat o audiență medie de numai 10.200.000 de telespectatori per transmisiune.
- Guvernul australian investește aproximativ 513 milioane de dolari australieni (aproape 360 milioane dolari americani) în sportul de înaltă performanță pentru următorii doi ani, în perspectiva Jocurilor Olimpice Los Angeles 2028, French Alps 2030 și Brisbane 2032. Finanțarea va susține 68 de programe sportive, fiind cu 15.600.000 USD mai mare decât pachetul precedent.
- Panini estimează venituri de 1,48 miliarde de dolari din comercializarea albumului Cupei Mondiale 2026, ultima ediție pentru care mai deține licență FIFA. Pentru a atrage publicul din SUA, unde tradiția colecționării de abțibilduri este mai puțin răspândită decât în Europa și în America Latină, au fost distribuite gratuit aproximativ 10.000.000 de albume.
- United States Golf Association (USGA) a anunțat suplimentarea cu 1.000.000 de dolari a fondului de premiere pentru turneul de golf US Open, care ajunge astfel la 22.500.000 de dolari. Câștigătorul ediției din acest an va încasa 4.500.000 de dolari.
- Aplicația de nutriție personalizată Hexis a atras o finanțare de 2.100.000 de dolari pentru extinderea globală. Aceasta utilizează date de la dispozitive de monitorizare a activității fizice pentru a crea planuri alimentare personalizate și este utilizată deja de aproximativ jumătate dintre cluburile din Premier League.
- Liga de baschet 3×3 BIG3, fondată de rapperul Ice Cube și de Jeff Kwatinetz, manager în industria divertismentului, va deveni companie publică prin fuziunea cu Graf Global Corp. Proprietarii și-au propus ca BIG3 să devină prima ligă sportivă profesionistă din SUA listată la bursă, la o evaluare de 290.000.000 de dolari, pentru a finanța creșterea și pentru a permite fanilor să devină acționari.
- TikTok a schimbat modul în care fanii consumă sportul, accentul fiind mutat de la meciurile în sine și rezultate la personalitatea sportivilor și conținutul din culise. Aproape 50% din audiența conținutului sportiv de pe TikTok este formată din femei. De asemenea, această rețea de socializare accelerează creșterea popularității sportului feminin: la Jocurile Olimpice 2024, 69% din conținutul TikTok al Team Great Britain a fost creat de sportive.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București