Business Drops #74 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 74.

l 74. Astăzi, printre altele, despre sportivul care vinde cel mai bine și lansarea unei ediții a jocului Football Manager dedicată Cupei Mondiale 2026.

1. Lewis Hamilton a fost desemnat sportivul cu cel mai mare potențial pentru marketing, într-un top anual alcătuit de SportsPro. Pilotul de Formula 1 este urmat de Simone Biles (gimnastică), Ilona Maher (rugby), Stephen Curry (baschet) și Cristiano Ronaldo (fotbal).

2. FC Barcelona a prelungit parteneriatul cu Spotify până în anul 2034. Compania suedeză va plăti 75.000.000 de euro pe an pentru ca logo-ul să îi apară pe tricourile de joc și pe echipamentul de antrenament ale campioanei Spaniei. De asemenea, stadionul catalanilor va purta și numele brandului, pentru 20.000.000 de euro pe an.

3. Bitdefender, dezvoltatorul de sisteme de securitate cibernetică din România, a prelungit parteneriatul cu Scuderia Ferrari. Potrivit GOLAZO.ro, valoarea în euro a contractului de sponsorizare are opt cifre.

4. Betano a contribuit financiar la Ride More Paraevent – Snowlovers Edition, eveniment organizat la Miercurea Ciuc de Comitetului Național Paralimpic (CNP). A fost prima acțiune susținută de compania de betting în cadrul unui parteneriat cu CNP care are ca scop promovarea sportului paralimpic și atragerea de noi participanți către această mișcare.

5. Fondul american de investiții Apollo a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului de fotbal Atletico Madrid (Spania). Valoarea tranzacției este de peste două miliarde de euro, sumă record pentru o echipă din La Liga.

6. În următoarele două luni va fi stabilită valoarea taxei de participare la viitoarea competiție NBA Europe. Organizatorii doresc ca francizele să plătească între 500 milioane și un miliard de dolari. În cazul în care piața nu va putea susține aceste pretenții financiare, este posibil ca proiectul să nu mai demareze.

7. Sports Interactive (SI) a încheiat un parteneriat cu FIFA pentru lansarea unei ediții a jocului Football Manager dedicată Cupei Mondiale 2026. Înțelegerea acoperă și alte competiții organizate de forul fotbalistic mondial. De asemenea, SI a cumpărat licențele pentru UEFA Champions League și Premier League.

8. Sectorul criptomodelor a sponsorizat industria sportivă cu 2,33 miliarde de dolari în 2024. Fotbalul a fost disciplina care a beneficiat de cei mai mulți bani. Se estimează că valoarea totală a sponsorizărilor din această sursă va ajunge la 15 miliarde de dolari până în 2035.

9. Cluburile importante din SuperLiga Romania solicită schimbarea modului în care sunt distribuiți banii din drepturile de televizare. Dan Șucu, acționarul majoritar de la FC Rapid, consideră că o parte din suma de 40.000.000 de euro pe sezon ar trebui să fie împărțită în funcție de audiențele tv făcute de echipe, criteriu care nu este luat în calcul în acest moment.

10. Meciul Dinamo vs Rapid, 0-2, din etapa a 13-a a SuperLigii României, a fost urmărit de 34.700 de spectatori. A fost doborât, astfel, recordul de asistență din acest campionat pentru „Arena Națională”, care era de 26.871 de fani (Rapid vs FCSB 2-2, 17 august.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

