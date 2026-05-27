Business Drops #103 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Publicat: 27.05.2026, ora 09:30
Actualizat: 27.05.2026, ora 09:30
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 103.
  • Astăzi, printre altele, despre averea lui David Beckham, noul partener al lui Dinamo și noua achiziție a lui Cristiano Ronaldo.
  1. David Beckham a devenit primul sportiv britanic miliardar. La comun cu soția sa Victoria, fostul fotbalist are o avere estimată la 1,185 miliarde de lire sterline. În prezent, Beckham deține în coproprietate franciza Inter Miami (MLS) și este ambasadorul mai multor branduri din sport și din modă.
  2. Betano va fi Sponsor Oficial al Cupei Mondiale 2026 pentru Europa și America de Sud. Competiția se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie în SUA, Mexic și Canada. Colaborarea companiei de betting cu FIFA a început cu ocazia Mondialului din 2022, printr-un parteneriat regional care acoperea Europa. Ulterior, Betano a devenit și Partener Oficial al FIFA Club World Cup 2025.
  3. Veniturile Formula 1 au fost de 617.000.000 de dolari în primul sfert al anului 2026, cu 53% mai mari comparativ cu perioada similară din 2025. A fost stabilit un nou record de încasări trimestrial, precedentul fiind de 553.000.000 de dolari (primul sfert din 2024).
  4. TAROM a devenit partener oficial de zbor al lui Dinamo. Compania națională de transport aerian, care are și un parteneriat strategic cu Federația Română de Fotbal, se va ocupa în exclusivitate de deplasările pe calea aerului ale „roș-albilor”.
  5. Comitetul de organizare a Cupei Mondiale din Philadelphia a strâns 65.000.000 de dolari din donații făcute de companiile locale. Banii vor fi folosiți pentru organizarea unui festival al fanilor pe durata a 39 de zile. De asemenea, un acord de 600.000 de dolari cu rețeaua de cazare Airbnb permite ca microbiștii să călătorească gratuit cu metroul.
  6. FCSB a plătit 33.000 de euro pentru a juca pe stadionul „Steaua” meciul cu FC Botoșani, din semifinalele barajului pentru calificarea în Conference League. Suma este cu peste 30% mai mică decât tariful perceput de Ministerul Apărării Naționale anul trecut, de 48.000 de euro.
  7. China Media Group a achiziționat cu 60.000.000 de dolari drepturile media pentru meciurile de la Cupa Mondială de fotbal la masculin și la feminin, până în 2031. A fost al cincilea preț cerut de FIFA, negocierile pornind de la 300.000.000 de dolari.
  8. Ronda Rousey a primit un onorariu de 2.200.000 de dolari pentru victoria din lupta de MMA cu Gina Carano, adversara fiind recompensată cu 1.050.000 de dolari. Sumele nu includ bonusurile oferite de promotor și posibilele câștiguri provenite din numărul de vizualizări pe Netflix și din vânzările de bilete.
  9. Guvernul a majorat cu 60% bugetul pentru finalizarea construirii Sălii Polivalente din Brașov, suma totală investită ajungând acum la 646.500.000 de lei. Arena, care trebuia să fie inaugurată la finalul anului 2025, va fi cea mai mare de acest tip din România, cu o capacitate de 11.233 de locuri.
  10. Cristiano Ronaldo, a cărui avere este estimată la 1,4 miliarde de dolari, a cumpărat o „participație semnificativă” de acțiuni în divizia globală de difuzare a LiveMode, companie braziliană de streaming cu conținut sportiv care s-a extins recent în Portugalia. Aceasta a achiziționat drepturile pentru 34 de meciuri de la Campionatul Mondial din acest an, care vor fi transmise gratuit pe canalul de YouTube.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

