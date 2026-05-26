Gigi Becali și legăturile cu lumea interlopă Dezvăluiri la ProTV: cum s-au implicat frații Nuțu și Sile Cămătaru în preluarea echipei Steaua de către Gigi Becali

Seria „Cămătarii”, care a început recent pe Voyo, dezgroapă povești vechi despre alianțe între interlopi și oameni de fotbal.

La începutul anilor 2000, când Gigi Becali a preluat controlul clubului de fotbal Steaua, cele două lumi au acționat coordonat.

Frații Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, și Vasile Balint, zis Sile Cămătaru

Frații Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, și Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, sunt protagoniștii celei mai noi producții ProTV. Prezentată drept “documentar”, seria urmărește „viața și opera” a doi dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope bucureștene, care au făcut zeci de ani de pușcărie pentru infracțiunile lor.

Dezvăluiri la ProTV: cum s-au implicat frații Nuțu și Sile Cămătaru în preluarea echipei Steaua de către Gigi Becali

O figură centrală în al doilea episod, difuzat recent pe Voyo, este Gigi Becali. În ce context?

Mai întâi, detalii despre cadrul de acțiune al fraților Cămătaru. Eliberați din închisoare în 1990, Nuțu și Sile și-au făcut apoi veacul prin Germania și Franța și s-au întors în țară în 1994 cu câteva milioane de dolari făcute din furturi și tâlhării.

Cu banii aceștia au început să-și dezvolte rețele de influență și afaceri dubioase. Printre ele, cămătăria - bani dați cu împrumut și, ulterior, recuperarea dobânzilor mari prin violență, amenințări, infracțiuni.

Iar unul dintre clienții faimoși a devenit Gigi Becali. La finalul anilor ‘90, când influența fraților Nuțu și Sile Cămătaru se întindea în tot Bucureștiul, dar și în afara lui, Becali începea să câștige zeci de milioane de dolari din afaceri cu terenuri.

În același timp, el era un împătimit al jocurilor de noroc și avea deseori nevoie de lichidități. Aici apare prima asociere dintre Gigi Becali și Clanul Cămătarilor.

Sile Cămătaru acuză că Gigi Becali îi returna bani falși

În pelicula Pro-ului, doi dintre locotenenții din acea vreme ai Cămătarilor rememorează împrumuturile lui Becali.

Cei doi oameni de încredere ai interlopilor sunt Leonard Bărbieru, zis Leuțu, și Laurențiu Cosma, zis Pâșneac, ambii condamnați ulterior la închisoare.

„Nuțu le dădea bani ăstora importanți, cum era Becali. Eram acolo când îi dădea”, spune Pâșneac în film. „Da, bani mulți”, îl aprobă Leuțu. Ei își amintesc că „Becali juca în forță pe atunci (n.r. la cazino). L-am văzut pe Nuțu de vreo două ori venind personal să-i dea cash, câte 150.000 - 200.000 de dolari”.

Sile Cămătaru duce povestea mai departe: „Gigi obișnuia să se împrumute la noi cu dobândă foarte mică, 3% pe lună. Omul era un gentleman, dacă zicea că-i dă înapoi peste o lună, de fapt îi aducea după doar două săptămâni. Problema era alta”.

Și detaliază: „Am ieșit din ecuația asta (n.r. a decis să nu-i mai împrumute bani lui Becali) pentru că eu îi dădeam câte un fișic de 10.000 de dolari în bancnote noi și el îmi dădea înapoi 10.000 de dolari mototoliți, vechi și falși. Și-atunci nu doar că nu primeam nicio dobândă, dar mai ieșeam și în minus. Dacă el juca cu unii care dețineau bani falși ...”.

Legătura dintre Clanul Cămătarilor și preluarea echipei Steaua

Personajele intervievate în filmul „Cămătarii” vorbesc explicit și despre o implicare a lor în momentele de la începutul anilor 2000, când Gigi Becali a preluat echipa de fotbal Steaua de la Viorel Păunescu și de la Ministerul Apărării.

A fost folosit foarte mult numele nostru pentru ca el să intre în posesia echipei Steaua Sile Cămătaru

Nuțu Cămătaru povestește în film că „mi-a zis Viorel Păunescu dacă vreau să mă bag cu echipa de fotbal. Băi, nea Viorele, dacă era vorba de box mă băgam. La fotbal nu mă pricep. Dar hai să facem altfel. Ia-l pe Gigi și îi dau eu bani”.

Îl confirmă Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, membru al Clanului Sportivilor: „Da, da, i-a dat și Nuțu bani, mai mult ca sigur”.

Completează un protagonist al lumii interlope de pe Litoral, Nuredin Beinur: „Gigi nu e recunoscător. În primul rând, să-și aducă aminte că Bobby Păunescu a venit la Nicu (n.r. Gheară) și la mine ca să-i băgăm bodyguarzi pe stadionul Ghencea”. Scopul? Să controleze galeria, condusă pe atunci de Jean Pavel.

Tot Beinur spune că „pe Gigi nu-l primeau la ședința aia (n.r. din 2003, când a preluat echipa), așa că a luat bodyguarzi de la Nuțu. Atunci i-a luat pe Fane (n.r. Ștefan Dediu, fost luptător), pe Cătălin Zmărăndescu. Dacă nu-l primeau atunci în ședință, el nu avea Steaua nici până în ziua de azi”.

„Da, am schimbat galeria”, confirmă Nuțu. Se referă la un episod celebru al epocii, petrecut înaintea unui meci Steaua - Dinamo Kiev din Liga Campionilor, în 2001.

Jean Pavel a fost „săltat” chiar din peluză de oamenii plătiți de Becali, pentru că devenise agresiv cu noul finanțator. Azi, după 25 de ani de la acel episod, Pavel este dușman declarat al lui Becali și susținător al clubului Armatei.

Doamne, ferește ... Astea sunt niște minciuni. Ce relații am avut cu Nuțu Cămătaru? Când eram pe la cazino, îi ceream 100.000 - 200.000 de dolari și a doua zi îi dădeam banii. Niciodată în viața mea n-am spus eu cuiva să bată pe cineva! Gigi Becali

În 2013, frații Balint au fost trimiși în judecată și ulterior condamnați pentru cămătărie, proxenetism și alte fapte de violență. Nuțu Cămătaru a ieșit din închisoare în 2019, iar Sile în 2025.

Gigi Becali (68 de ani), el însuși condamnat în 2013 pentru lipsire de libertate, dare de mită, fals și abuz în serviciu, a fost și europarlamentar, iar acum e deputat independent.

