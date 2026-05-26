„Rapid nu o să fie niciodată ca noi”  Iuliu Mureșan nu e convins că Pancu va avea succes în Giulești: „Și dacă iei 10 jucători de aici, nu devii campion” +27 foto
Iuliu Mureșan
Superliga

„Rapid nu o să fie niciodată ca noi” Iuliu Mureșan nu e convins că Pancu va avea succes în Giulești: „Și dacă iei 10 jucători de aici, nu devii campion”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 23:00
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, nu e convins că Daniel Pancu (48 de ani) va reuși pe banca Rapidului.
  • Mureșan a vorbit și despre jucătorii transferați în ultimii ani pe ruta CFR - Rapid, care nu au confirmat în Giulești.

Costel Gâlcă s-a despărțit, marți, de Rapid, iar Daniel Pancu îi va lua locul pe banca giuleștenilor, exact cum a transmis, luni, președintele clubului, Victor Angelescu.

Harry Kane a câștigat Gheata de Aur  Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
Citește și
Harry Kane a câștigat Gheata de Aur Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
Citește mai mult
Harry Kane a câștigat Gheata de Aur  Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție

Iuliu Mureșan: „Rapid nu o să fie niciodată precum CFR

În ultimii ani, Rapid a transferat mai mulți jucători de la CFR Cluj. Chiar înaintea acestui sezon, giuleștenii i-au adus pe Leo Bolgado (împrumut) și Kader Keita (transfer definitiv) de la formația din Gruia.

Iuliu Mureșan consideră că cei de la Rapid încearcă să copieze stilul CFR-ului, dar fără succes, pentru că jucătorii nu se adaptează în Giulești.

Rapid este un club pe care eu îl respect și îi respect pe toți cei care sunt acolo. Doar că Rapid nu o să fie niciodată precum CFR.

Rapid este un club greu din alte puncte de vedere, nu din punct de vedere al performanței. Noi suntem un club greu datorită performanței care plutește în aer și trebuie să existe mereu, cu orice preț.

Este acea presiune care te face să devii campion. La Rapid, presiunea vine din alte motive. Lui Pancu nu o să-i fie ușor la Rapid. Nu uitați că Rapid a încercat să ia din spiritul de campioni de la CFR și a transferat 7 jucători.

Dacă iei 7 jucători nu înseamnă că transferi și spiritul de campion. Și dacă iei 10, nu devii campion. Nu știu dacă Pancu va face la Rapid ceea ce a făcut la noi”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Jucători transferați de Rapid de la CFR în ultimii 4 ani:

  • Leo Bolgado, fundaș, septembrie 2025
  • Kader Keita, mijlocaș, iulie 2025
  • Cristi Manea, fundaș, iulie 2024
  • Claudiu Petrila, aripă stânga, februarie 2024
  • Ermal Krasniqi, mijlocaș, ianuarie 2024
  • Christopher Braun, fundaș, iulie 2023 (întors în acest an la CFR)
  • Marko Dugandzic, atacant, iulie 2022

FOTO: FC Rapid - CFR Cluj 1-2

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (6).jpg
Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (6).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (1).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (2).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (3).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (4).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei
Campionate
22:02
Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei
Citește mai mult
Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei
Mesaj pentru selecționer FOTO. Ce a postat starul lui Real Madrid după ce a fost lăsat în afara lotului Spaniei pentru CM 2026
Campionatul Mondial
21:43
Mesaj pentru selecționer FOTO. Ce a postat starul lui Real Madrid după ce a fost lăsat în afara lotului Spaniei pentru CM 2026
Citește mai mult
Mesaj pentru selecționer FOTO. Ce a postat starul lui Real Madrid după ce a fost lăsat în afara lotului Spaniei pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
CFR Cluj Iuliu Muresan Daniel Pancu liga 1 rapid
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share