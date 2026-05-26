Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, nu e convins că Daniel Pancu (48 de ani) va reuși pe banca Rapidului.

Mureșan a vorbit și despre jucătorii transferați în ultimii ani pe ruta CFR - Rapid, care nu au confirmat în Giulești.

Costel Gâlcă s-a despărțit, marți, de Rapid, iar Daniel Pancu îi va lua locul pe banca giuleștenilor, exact cum a transmis, luni, președintele clubului, Victor Angelescu.

Iuliu Mureșan: „Rapid nu o să fie niciodată precum CFR”

În ultimii ani, Rapid a transferat mai mulți jucători de la CFR Cluj. Chiar înaintea acestui sezon, giuleștenii i-au adus pe Leo Bolgado (împrumut) și Kader Keita (transfer definitiv) de la formația din Gruia.

Iuliu Mureșan consideră că cei de la Rapid încearcă să copieze stilul CFR-ului, dar fără succes, pentru că jucătorii nu se adaptează în Giulești.

„ Rapid este un club pe care eu îl respect și îi respect pe toți cei care sunt acolo. Doar că Rapid nu o să fie niciodată precum CFR.

Rapid este un club greu din alte puncte de vedere, nu din punct de vedere al performanței. Noi suntem un club greu datorită performanței care plutește în aer și trebuie să existe mereu, cu orice preț.

Este acea presiune care te face să devii campion. La Rapid, presiunea vine din alte motive. Lui Pancu nu o să-i fie ușor la Rapid. Nu uitați că Rapid a încercat să ia din spiritul de campioni de la CFR și a transferat 7 jucători.

Dacă iei 7 jucători nu înseamnă că transferi și spiritul de campion. Și dacă iei 10, nu devii campion. Nu știu dacă Pancu va face la Rapid ceea ce a făcut la noi”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Jucători transferați de Rapid de la CFR în ultimii 4 ani:

Leo Bolgado, fundaș, septembrie 2025

Kader Keita, mijlocaș, iulie 2025

Cristi Manea, fundaș, iulie 2024

Claudiu Petrila, aripă stânga, februarie 2024

Ermal Krasniqi, mijlocaș, ianuarie 2024

Christopher Braun, fundaș, iulie 2023 (întors în acest an la CFR)

Marko Dugandzic, atacant, iulie 2022

