Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre parcursul lui Cristi Chivu (45 de ani) ca antrenor și despre impactul pe care fostul fundaș l-a avut în fotbalul italian, mai întâi la Parma, apoi la Inter.

Chivu a avut un sezon istoric la Inter. Românul a câștigat titlul în Serie A la primul sezon pe banca nerazzurrilor, după victoria cu Parma, scor 2-0, care a asigurat matematic al 21-lea Scudetto din istoria clubului, cu trei etape înainte de final.

Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul lui Cristi Chivu: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”

Chivu a fost numit antrenor la Parma în februarie 2025, într-un moment în care echipa se afla în zona retrogradării, iar ulterior a reușit să mențină formația în Serie A. La scurt timp după această experiență, românul a ajuns pe banca lui Inter Milano.

„Să spun acum că mă gândeam că o să o facă? Nu vreau să fie ipocrizie. Îl cunosc. Știu ce valoare are. L-am cunoscut la echipa națională, avea personalitate.

A avut și șansa să lucreze cu antrenori de top și să învețe, să cuprindă diferite metode sau moduri de a gestiona situațiile.

Ceea ce a reușit nu doar la Inter. La Parma plus Inter arată că e un antrenor de mare talent și valoare. Nu e vorba doar de Inter. E un succes să te duci acolo, să câștigi campionatul și cupa, să te impui în fața unor personalități extraordinare.

Să reușești să gestionezi aceste momente grele cu zâmbetul pe buze și să îi remotivezi după povestea modului în care au pierdut Champions League și campionatul, pentru că e o mare decepție”, a spus Răzvan Lucescu, la Prima Sport.

Antrenori importanți cu care a lucrat Chivu

Jose Mourinho

Fabio Capello

Roberto Mancini

Luciano Spalletti

Rafael Benítez

Claudio Ranieri

Ronald Koeman

Gian Piero Gasperini

Antrenorul român a insistat și asupra perioadei de la Parma, unde Chivu a avut primul său mandat la nivel de seniori.

„El a creat într-un timp foarte scurt un grup foarte compact la Parma și și acolo a demonstrat personalitatea sa foarte puternică. El are o carieră în față extraordinară. El a câștigat și campionatul la Primavera.

Campionatul italian e unul greu, cu tacticieni. Fiecare antrenor știe chiar și când doarme soția antrenorului de la echipa adversă, când se duc la toaletă, ce citesc, dar ei nu organizează echipele să joace cu o anumită identitate. Toți, absolut toți, joacă în funcție de adversari.

Chivu este diferit. Echipele învingătoare sunt cele care au identitate. Nu degeaba italienii nu mai sunt în stare să câștige nimic ”, a mai declarat antrenorul lui PAOK.

54 de meciuri a adunat Chivu pe banca lui Inter Milano, perioadă în care a obținut 36 de victorii, 7 remize și 5 înfrângeri. La Parma, tehnicianul român a stat pe bancă în 13 partide, cu un bilanț de 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri

Tehnicianul lui PAOK a comentat și situația lui Dennis Man, jucător pe care Chivu l-a avut la dispoziție la Parma.

Sub comanda antrenorului român, Man a evoluat în 10 meciuri, dar a fost titular în doar patru dintre ele.

„Nouă ne lipsește mentalitatea de luptător. În fața dificultăților, noi cedăm. Man, acolo, a cedat. E o confirmare a ceea ce spun, pentru că e un jucător de talent, dar acolo a arătat fragilitate.

Vine un antrenor român cu o personalitate specială, care vrea să dea o identitate, și tu cedezi, cazi și abandonezi”, a spus Răzvan Lucescu.

