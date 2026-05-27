Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie” +17 foto
Răzvan Lucescu foto: imago
Campionate

Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 09:00
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre parcursul lui Cristi Chivu (45 de ani) ca antrenor și despre impactul pe care fostul fundaș l-a avut în fotbalul italian, mai întâi la Parma, apoi la Inter.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Chivu a avut un sezon istoric la Inter. Românul a câștigat titlul în Serie A la primul sezon pe banca nerazzurrilor, după victoria cu Parma, scor 2-0, care a asigurat matematic al 21-lea Scudetto din istoria clubului, cu trei etape înainte de final.

Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei
Citește și
Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei
Citește mai mult
Gattuso revine în Serie A Destinație surpriză pentru antrenorul care a ratat CM 2026 cu naționala Italiei

Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul lui Cristi Chivu: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”

Chivu a fost numit antrenor la Parma în februarie 2025, într-un moment în care echipa se afla în zona retrogradării, iar ulterior a reușit să mențină formația în Serie A. La scurt timp după această experiență, românul a ajuns pe banca lui Inter Milano.

„Să spun acum că mă gândeam că o să o facă? Nu vreau să fie ipocrizie. Îl cunosc. Știu ce valoare are. L-am cunoscut la echipa națională, avea personalitate.

A avut și șansa să lucreze cu antrenori de top și să învețe, să cuprindă diferite metode sau moduri de a gestiona situațiile.

Ceea ce a reușit nu doar la Inter. La Parma plus Inter arată că e un antrenor de mare talent și valoare. Nu e vorba doar de Inter. E un succes să te duci acolo, să câștigi campionatul și cupa, să te impui în fața unor personalități extraordinare.

Să reușești să gestionezi aceste momente grele cu zâmbetul pe buze și să îi remotivezi după povestea modului în care au pierdut Champions League și campionatul, pentru că e o mare decepție”, a spus Răzvan Lucescu, la Prima Sport.

Antrenori importanți cu care a lucrat Chivu

  • Jose Mourinho
  • Fabio Capello
  • Roberto Mancini
  • Luciano Spalletti
  • Rafael Benítez
  • Claudio Ranieri
  • Ronald Koeman
  • Gian Piero Gasperini
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul român a insistat și asupra perioadei de la Parma, unde Chivu a avut primul său mandat la nivel de seniori.

„El a creat într-un timp foarte scurt un grup foarte compact la Parma și și acolo a demonstrat personalitatea sa foarte puternică. El are o carieră în față extraordinară. El a câștigat și campionatul la Primavera.

Campionatul italian e unul greu, cu tacticieni. Fiecare antrenor știe chiar și când doarme soția antrenorului de la echipa adversă, când se duc la toaletă, ce citesc, dar ei nu organizează echipele să joace cu o anumită identitate. Toți, absolut toți, joacă în funcție de adversari.

Chivu este diferit. Echipele învingătoare sunt cele care au identitate. Nu degeaba italienii nu mai sunt în stare să câștige nimic”, a mai declarat antrenorul lui PAOK.

54 de meciuri
a adunat Chivu pe banca lui Inter Milano, perioadă în care a obținut 36 de victorii, 7 remize și 5 înfrângeri. La Parma, tehnicianul român a stat pe bancă în 13 partide, cu un bilanț de 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri

Tehnicianul lui PAOK a comentat și situația lui Dennis Man, jucător pe care Chivu l-a avut la dispoziție la Parma.

Sub comanda antrenorului român, Man a evoluat în 10 meciuri, dar a fost titular în doar patru dintre ele.

„Nouă ne lipsește mentalitatea de luptător. În fața dificultăților, noi cedăm. Man, acolo, a cedat. E o confirmare a ceea ce spun, pentru că e un jucător de talent, dar acolo a arătat fragilitate.

Vine un antrenor român cu o personalitate specială, care vrea să dea o identitate, și tu cedezi, cazi și abandonezi”, a spus Răzvan Lucescu.

Citește și

Harry Kane a câștigat Gheata de Aur  Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
Campionate
21:50
Harry Kane a câștigat Gheata de Aur Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
Citește mai mult
Harry Kane a câștigat Gheata de Aur  Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
Șumudică, „săgeți” către Kopic Nu l-a menajat pe tehnicianul lui Dinamo: „Are doar un baraj!”
Superliga
21:05
Șumudică, „săgeți” către Kopic Nu l-a menajat pe tehnicianul lui Dinamo: „Are doar un baraj!”
Citește mai mult
Șumudică, „săgeți” către Kopic Nu l-a menajat pe tehnicianul lui Dinamo: „Are doar un baraj!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
serie a razvan lucescu Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share