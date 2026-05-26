Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României

Gheorghe Hagi (61 de ani) ar încerca să clarifice situația lui Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor care poate reprezenta atât România, cât și Turcia la nivel de seniori.

Selecționerul României ar fi discutat cu familia jucătorului, în încercarea de a-l convinge pe acesta să se prezinte la prima reprezentativă

Akdag, în vârstă de 22 de ani, s-a născut la București, din părinți turci, și a evoluat pentru naționala U21 a României.

Totuși, fundașul nu este însă blocat definitiv de alegerea făcută la nivel de tineret și poate opta în continuare pentru naționala Turciei.

Hagi ar fi vrut să transmită un mesaj direct către jucător și familia acestuia, nu să poarte o discuție formală sau să pună presiune pentru o decizie finală, conform gsp.ro.

Selecționerul ar fi încercat să arate că îl vede pe Akdag drept o soluție importantă pentru viitorul naționalei, mai ales într-un moment în care România caută variante noi pentru postul de fundaș central. Discuția ar fi ajuns și la Ianis Hagi, colegul lui Akdag la Alanyaspor.

Umit Akdag a refuzat în ultimele luni convocările la naționala României.

10 meciuri a jucat Umit Akdag pentru naționala U21 a României, dintre care trei la Campionatul European de tineret. Fundașul a marcat un gol la turneul final de tineret.

Într-un interviu acordat recent pentru presa din Turcia, stoperul a dezvăluit că a refuzat mai multe convocări din partea lui Mircea Lucescu (80 de ani) și a dat de înțeles că își dorește să evolueze pentru naționala Semilunii.

„Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României.

De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus.

Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de haberturk.com.

4.000.000 de euro este cota lui Umit Akdag, potrivit Transfermarkt

În actuala stagiune, la Alanyaspor, Akdag a jucat 36 de meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

Deși visează la o convocare din partea Turciei, fundașul n-a reușit însă să-l convingă pe selecționerul Vincenzo Montella, care nu l-a inclus până acum nici în loturile preliminare.

„Tricolorii” se pregătesc pentru partidele amicale cu Georgia (2 iunie, la Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, pe stadionul Steaua din București).

