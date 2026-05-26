Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României
Gheorghe Hagi. Foto: Iosif Popescu
Nationala

Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 18:36
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 19:29
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) ar încerca să clarifice situația lui Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor care poate reprezenta atât România, cât și Turcia la nivel de seniori.
  • Selecționerul României ar fi discutat cu familia jucătorului, în încercarea de a-l convinge pe acesta să se prezinte la prima reprezentativă

Akdag, în vârstă de 22 de ani, s-a născut la București, din părinți turci, și a evoluat pentru naționala U21 a României.

Totuși, fundașul nu este însă blocat definitiv de alegerea făcută la nivel de tineret și poate opta în continuare pentru naționala Turciei.

Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac
Citește și
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac
Citește mai mult
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac

Gheorghe Hagi încearcă să îl convingă pe Umit Akdag să vină la naționala României

Hagi ar fi vrut să transmită un mesaj direct către jucător și familia acestuia, nu să poarte o discuție formală sau să pună presiune pentru o decizie finală, conform gsp.ro.

Selecționerul ar fi încercat să arate că îl vede pe Akdag drept o soluție importantă pentru viitorul naționalei, mai ales într-un moment în care România caută variante noi pentru postul de fundaș central. Discuția ar fi ajuns și la Ianis Hagi, colegul lui Akdag la Alanyaspor.

Umit Akdag a refuzat în ultimele luni convocările la naționala României.

10 meciuri
a jucat Umit Akdag pentru naționala U21 a României, dintre care trei la Campionatul European de tineret. Fundașul a marcat un gol la turneul final de tineret, însă în ultimele luni a refuzat convocările la prima reprezentativă.

Într-un interviu acordat recent pentru presa din Turcia, stoperul a dezvăluit că a refuzat mai multe convocări din partea lui Mircea Lucescu (80 de ani) și a dat de înțeles că își dorește să evolueze pentru naționala Semilunii.

„Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României.

De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus.

Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de haberturk.com.

4.000.000 de euro
este cota lui Umit Akdag, potrivit Transfermarkt

În actuala stagiune, la Alanyaspor, Akdag a jucat 36 de meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

Deși visează la o convocare din partea Turciei, fundașul n-a reușit însă să-l convingă pe selecționerul Vincenzo Montella, care nu l-a inclus până acum nici în loturile preliminare.

„Tricolorii” se pregătesc pentru partidele amicale cu Georgia (2 iunie, la Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, pe stadionul Steaua din București).

Citește și

 Strategii opuse Cum arată primele promise jucătorilor înainte de barajul Dinamo - FCSB
Superliga
18:20
Strategii opuse Cum arată primele promise jucătorilor înainte de barajul Dinamo - FCSB
Citește mai mult
 Strategii opuse Cum arată primele promise jucătorilor înainte de barajul Dinamo - FCSB
La Mondial deși e acuzat de viol?! În așteptarea procesului, ghanezul Thomas Partey a fost convocat pentru CM 2026
Campionatul Mondial
18:16
La Mondial deși e acuzat de viol?! În așteptarea procesului, ghanezul Thomas Partey a fost convocat pentru CM 2026
Citește mai mult
La Mondial deși e acuzat de viol?! În așteptarea procesului, ghanezul Thomas Partey a fost convocat pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
romania gica hagi alanyaspor umit akdag
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share