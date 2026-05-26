CSA Steaua, în mare pericol! FRF pregătește o mutare: să nu mai permită cluburilor de drept public să evolueze în play-off-ul Ligii 2
Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga 2

CSA Steaua, în mare pericol! FRF pregătește o mutare: să nu mai permită cluburilor de drept public să evolueze în play-off-ul Ligii 2

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 15:38
  • Și în ultima ediție a play-off-ului Ligii secunde a participat o echipă care încă de la start știa că nu are drept de promovare, CSA Steaua.
  • La startul ediției trecute a campionatului Ligii 2 nu mai puțin de 9 cluburi erau de drept public și nu aveau dreptul să promoveze în prima ligă.

Din vara lui 2027 există șanse mari ca echipele de fotbal din România care sunt organizate ca societăți de drept public, așa cum e CSA Steaua, să nu mai aibă voie să participe în play-off-ul Ligii 2.

Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie
Citește și
Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie
Citește mai mult
Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie

În prezent, FRF le-a permis acestor cluburi să participe în play-off, deși nu aveau drept de promovare, indiferent pe ce poziție terminau. Cel mai bun exemplu e oferit chiar de Steaua, care s-a clasat în anii trecuți atât pe poziție promovabilă, cât și pe loc care mergea la baraj, dar nici nu a acces în Liga 1, nici n-a fost lăsată să susțină barajul.

Chiar și în actualul sezon, CSA Steaua, raportat la clasare, ar fi avut dreptul să joace barajul, fiindcă deși a terminat pe locul 5, FC Bihor, care a fost pe 4, nu a primit licența de Liga 1 fiindcă n-a avut echipă de fotbal feminin U15. Steaua însă a fost scoasă în decor din cauza faptului că e club de drept public.

FRF însă vrea să schimbe această regulă. Iar astăzi, la finalul Comitetului Executiv, a anunțat că: „Amână pentru o viitoare ședință a Comitetului Executiv adoptarea unei decizii cu privire la modificările aduse criteriilor de participare în play-off-ul competiției Liga 2 Casa Pariurilor, începând cu sezonul 2027-2028”.

Conform informațiior GOLAZO.ro, FRF va decide ca toate cluburile de drept public să nu aibă dreptul să joace în play-off-ul Ligii 2, începând cu sezonul 2027-2028.

Dacă regula ar fi fost activă în acest sezon, atunci CSA Steaua mergea în play-out, iar în play-off ar fi jucat ASA Tg. Mureș.

9 cluburi de drept public
au fost în Liga 2 în sezonul 2025-206, ceea ce înseamnă 40% dintre competitoare: Steaua, Slatina, Afumați, Șelimbăr, Dumbrăvița, CS Dinamo, Tunari, Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița

Steaua e cea mai amenințată de noua regulă a FRF

Clubul care în ultimii ani a fost de cele mai multe ori în play-off, deși era de drept public și nu avea drept de promovare, a fost Steaua.

Echipa a promovat în Liga 2 în vara lui 2021 și cu o singură excepție, în rest a fost de fiecare dată între primele 6.

SezonClasare Steaua
2021-20224
2022-20232
2023-20247
2024-20252
2025-20265

Ministrul Apărării Naționale din prezent, Radu Miruță, a anunțat că se va lua o decizie, fie schimbarea formei de organizare, din drept public în drept privat, fie se va găsi o altă formulă prin care Steaua să aibă drept de promovare la finalul sezonului viitor.

Noul campionat al Ligii 2 va debuta pe 1 august, iar conform regulamentului FRF, un club trebuie să renunțe să mai fie în acte societate de drept public până cel târziu înainte de startul campionatului, pentru a primi drept de promovare.

Sezonul 2026-2027 practic va fi ultimul în care un club de drept public ar putea să joace în play-off, chiar dacă nu va va avea și dreptul să promoveze.

Ce echipe au promovat de când Steaua e în Liga 2

  • Vara 2022: Petrolul și Hermmanstadt direct, U Cluj la baraj
  • Vara 2023: Poli Iași și Oțelul direct, Dinamo la baraj
  • Vara 2024: Slobozia și Gloria Buzău
  • Vara 2025: FC Argeș și Csikszereda direct, Metaloglobus la baraj
  • Vara 2026: Sepsi și Corvinul, Voluntari și Chindia sunt la baraj

Citește și

Drăgușin nu e pe listă! De Zerbi vrea 5 stoperi la Tottenham în sezonul viitor. Care sunt aleșii + ce se întâmplă cu „tricolorul”
Stranieri
14:53
Drăgușin nu e pe listă! De Zerbi vrea 5 stoperi la Tottenham în sezonul viitor. Care sunt aleșii + ce se întâmplă cu „tricolorul”
Citește mai mult
Drăgușin nu e pe listă! De Zerbi vrea 5 stoperi la Tottenham în sezonul viitor. Care sunt aleșii + ce se întâmplă cu „tricolorul”
Obstacol în calea lui Lucescu! Motivele pentru care antrenorul ar putea să nu semneze cu Beșiktaș. Reacția turcilor. Ce vrea PAOK
Campionate
12:29
Obstacol în calea lui Lucescu! Motivele pentru care antrenorul ar putea să nu semneze cu Beșiktaș. Reacția turcilor. Ce vrea PAOK
Citește mai mult
Obstacol în calea lui Lucescu! Motivele pentru care antrenorul ar putea să nu semneze cu Beșiktaș. Reacția turcilor. Ce vrea PAOK

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
FRF liga 2 CSA Steaua drept public
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share