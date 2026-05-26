CSA Steaua, în mare pericol! FRF pregătește o mutare: să nu mai permită cluburilor de drept public să evolueze în play-off-ul Ligii 2

Și în ultima ediție a play-off-ului Ligii secunde a participat o echipă care încă de la start știa că nu are drept de promovare, CSA Steaua.

La startul ediției trecute a campionatului Ligii 2 nu mai puțin de 9 cluburi erau de drept public și nu aveau dreptul să promoveze în prima ligă.

Din vara lui 2027 există șanse mari ca echipele de fotbal din România care sunt organizate ca societăți de drept public, așa cum e CSA Steaua, să nu mai aibă voie să participe în play-off-ul Ligii 2.

În prezent, FRF le-a permis acestor cluburi să participe în play-off, deși nu aveau drept de promovare, indiferent pe ce poziție terminau. Cel mai bun exemplu e oferit chiar de Steaua, care s-a clasat în anii trecuți atât pe poziție promovabilă, cât și pe loc care mergea la baraj, dar nici nu a acces în Liga 1, nici n-a fost lăsată să susțină barajul.

Chiar și în actualul sezon, CSA Steaua, raportat la clasare, ar fi avut dreptul să joace barajul, fiindcă deși a terminat pe locul 5, FC Bihor, care a fost pe 4, nu a primit licența de Liga 1 fiindcă n-a avut echipă de fotbal feminin U15. Steaua însă a fost scoasă în decor din cauza faptului că e club de drept public.

FRF însă vrea să schimbe această regulă. Iar astăzi, la finalul Comitetului Executiv, a anunțat că: „Amână pentru o viitoare ședință a Comitetului Executiv adoptarea unei decizii cu privire la modificările aduse criteriilor de participare în play-off-ul competiției Liga 2 Casa Pariurilor, începând cu sezonul 2027-2028”.

Conform informațiior GOLAZO.ro, FRF va decide ca toate cluburile de drept public să nu aibă dreptul să joace în play-off-ul Ligii 2, începând cu sezonul 2027-2028.

Dacă regula ar fi fost activă în acest sezon, atunci CSA Steaua mergea în play-out, iar în play-off ar fi jucat ASA Tg. Mureș.

9 cluburi de drept public au fost în Liga 2 în sezonul 2025-206, ceea ce înseamnă 40% dintre competitoare: Steaua, Slatina, Afumați, Șelimbăr, Dumbrăvița, CS Dinamo, Tunari, Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița

Steaua e cea mai amenințată de noua regulă a FRF

Clubul care în ultimii ani a fost de cele mai multe ori în play-off, deși era de drept public și nu avea drept de promovare, a fost Steaua.

Echipa a promovat în Liga 2 în vara lui 2021 și cu o singură excepție, în rest a fost de fiecare dată între primele 6.

Sezon Clasare Steaua 2021-2022 4 2022-2023 2 2023-2024 7 2024-2025 2 2025-2026 5

Ministrul Apărării Naționale din prezent, Radu Miruță, a anunțat că se va lua o decizie, fie schimbarea formei de organizare, din drept public în drept privat, fie se va găsi o altă formulă prin care Steaua să aibă drept de promovare la finalul sezonului viitor.

Noul campionat al Ligii 2 va debuta pe 1 august, iar conform regulamentului FRF, un club trebuie să renunțe să mai fie în acte societate de drept public până cel târziu înainte de startul campionatului, pentru a primi drept de promovare.

Sezonul 2026-2027 practic va fi ultimul în care un club de drept public ar putea să joace în play-off, chiar dacă nu va va avea și dreptul să promoveze.

Ce echipe au promovat de când Steaua e în Liga 2

Vara 2022: Petrolul și Hermmanstadt direct, U Cluj la baraj

Vara 2023: Poli Iași și Oțelul direct, Dinamo la baraj

Vara 2024: Slobozia și Gloria Buzău

Vara 2025: FC Argeș și Csikszereda direct, Metaloglobus la baraj

Vara 2026: Sepsi și Corvinul, Voluntari și Chindia sunt la baraj

