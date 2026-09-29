Business Drops #122 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 122.

Astăzi, printre altele, despre Barcelona, Kylian Mbappe și goana Netflix după Campionatul Mondial de fotbal din 2030.

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1. Boxerii britanici Tyson Fury și Anthony Joshua vor împărți aproximativ 200.000.000 de dolari în urma confruntării care va avea loc pe 11 decembrie, pe Principality Stadium din Cardiff (capacitate 74.000 de locuri). Acesta va fi cel mai mare fond de premiere pentru care luptă fiecare dintre cei doi sportivi, după șase ani de negocieri eșuate.

2. FC Barcelona a anunțat venituri de 1,06 miliarde de euro pentru sezonul 2025-2026, cu 66.000.000 de euro mai mari față de anul competițional precedent. Gruparea catalană a devenit al doilea club european care a depășit încasări de un miliard de euro într-o stagiune, după Real Madrid.

3. Super Technologies, grupul de tehnologie și divertisment dezvoltat în jurul industriei pariurilor și jocurilor de noroc, a devenit partener strategic al Atlantic Council și membru fondator al platformei Power of Sports. Compania românească se va implica în proiecte internaționale care urmăresc să folosească sportul nu doar ca spectacol, ci și ca instrument de apropiere între țări, dezvoltare economică și promovare a inovației.

4. Consiliul Județean Suceava a primit primele propuneri pentru proiectul arenei care va urma să aibă o capacitate de 15.000 de locuri. Stadionul va găzdui nu doar competiții sportive, ci și alte evenimente de interes public. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 40.000.000 de euro.

5. Netflix analizează posibilitatea de a licita pentru drepturile de difuzare ale următoarei ediții a Cupei Mondiale la fotbal. Sporturile transmise în direct ajută platforma de streaming să atragă noi abonați și noi contracte de publicitate. În prezent, Netflix are peste 250.000.000 de utilizatori la nivel global în fiecare lună.

6. Vodafone România a dat startul programului național GEN10, prin care își propune să descopere și să susțină tinerele talente în gimnastică și în fotbal. La evenimentul de lansare au participat Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Părinții își pot înscrie copiii în program prin încărcarea unui material video în care cei mici își demonstrează calitățile sportive.

7. UEFA și CONCACAF solicită ca FIFA să plătească minim câte 10.000.000 de dolari celor 211 federații afiliate, pentru ciclul 2027-2030. Suma totală, de peste 2,1 miliarde de dolari, ar putea fi alocată din fondul de rezervă de 6 miliarde de dolari al forului mondial, pe care Aleksander Čeferin (președintele UEFA) și Victor Montagliani (președintele CONCACAF) îl consideră prea mare pentru nevoile FIFA.

8. Kylian Mbappe, al cărui contract de reprezentare cu Nike a expirat în vară, a devenit imaginea principală a brandului On în fotbal. Compania On este cunoscută în special pentru pantofii de alergare din gama premium și are mai multe parteneriate încheiate cu jucători activi și foști jucători de tenis, printre care Roger Federer și Iga Świątek.

9. David Popovici este noua imagine în România a FULFIL, brand de batoane proteice şi vitaminizate lansat pe piaţa locală de Ferrero. Pe lista partenerilor campionului mondial, olimpic și european se mai află Orange, Arena, UiPath, Edenia, Hope and Homes for Children, Porsche și Raiffeisen Bank.

10. Federația Română de Fotbal (FRF) și Banca Transilvania (BT) au semnat un parteneriat prin care instituția bancară a devenit sponsor al Cupei României. În marja înțelegerii valabile pe trei sezoane, FRF și BT își propun să genereze experiențe dedicate suporterilor și inițiative care conectează comunitățile din întreaga țară cu această competiție.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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