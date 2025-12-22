Business Drops #82 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Jorge Mendes (foto: Imago)
Special

Business Drops #82 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 14:45
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 14:45
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 82.
  • Astăzi, printre altele, Juventus a refuzat o ofertă de 1,1 miliarde de euro, suma fabuloasă pe care cluburile de fotbal au virat-o în conturile impresarilor și NBA își extinde formatul cu încă două noi echipe.

1. După tragerea la sorți a grupelor turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026, au crescut prețurile biletelor de intrare la meciuri.

Majorări semnificative s-au înregistrat în special pentru jocurile favoritelor, în cazul Braziliei costul unui tichet ajungând la 700 de dolari, de la 445.

Cel mai ieftin bilet pentru finală poate fi achiziționat în acest moment cu 8.680 de dolari.

2. Cluburile de fotbal au virat 1,37 de miliarde de dolari în conturile agenților de jucători în 2025, cea mai mare sumă fiind plătită de grupările din Anglia (375.000.000 de dolari).

În fotbalul feminin, comisioanele impresarilor s-au ridicat la 6.200.000 de dolari, cu peste 100% față de anul anterior.

3. Consiliul FIFA a aprobat un fond de premiere record de 655.000.000 de dolari pentru Cupa Mondială 2026, fiecare participantă la turneul final din SUA, Canada și Mexic urmând să primească cel puțin 10.500.000 de dolari.

Forul mondial a raportat venituri de 13 miliarde de dolari în actualul ciclu financiar.

4. Au fost semnate actele pentru construirea noului stadion Dinamo. Proiectul evaluat la 117.000.000 de euro va fi demarat anul viitor, iar construcția ar urma să fie finalizată până în 2028.

Primăria Sectorului 2 va suporta 25.000.000 de euro din costurile totale, restul fiind achitat de Compania Națională de Investiții.

5. National Basketball Association (NBA) a decis extinderea formatului, din 2026, cu două noi echipe. Cel mai probabil, locurile vor fi acordate unor francize din Vegas și Seattle.

Cele 32 de cluburi care participă la competiție în sezonul curent au generat împreună venituri de 11 miliarde de dolari.

6. Formula 1 va reveni în Portugalia în 2027, după o pauză de șase ani. Cursa va fi găzduită de Autódromo Internacional do Algarve, din sudul țării, care are o lungime de 4,65 kilometri.

Odată cu reintroducerea circuitului lusitan, din calendarul competițional a fost scos Marele Premiu al Țărilor de Jos.

7. Veniturile globale anuale ale industriei sportive pot ajunge la 195,5 miliarde de euro în 2032, potrivit unui raport dat publicității de Businesswire.com.

Anul trecut, acest sector a generat încasări de 106,4 miliarde de dolari.

8. Decathlon va lansa în 2026 un program prin care copiii cu autism vor putea participa, timp de 9 luni, la activități sportive adaptate.

În 2025, retailerul a dotat 50 de școli cu echipamente sportive esențiale și a dezvoltat proiecte dedicate copiilor din medii vulnerabile și persoanelor cu dizabilități.

9. Membrii Consiliului de Administrație al holdingului Exor, care deține clubul Juventus Torino, au respins în unanimitate oferta de 1,1 miliarde de euro făcută de compania de criptomonede Tether pentru preluarea grupării din Serie A.

Tether are deja 11,5% din acțiunile fostei campioane a Italiei.

10. Meciul de fotbal dintre Inter Miami și Vancouver Whitecaps (scor 3-1), din finala MLS Cup 2025, a avut o audiență globală record de 4.600.000 de telespectatori.

Apple TV a anunțat că aproximativ 70% dintre urmăritorii partidei în care a evoluat Lionel Messi s-au încadrat în categoria de vârstă „sub 45 de ani”.

