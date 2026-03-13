 „Unde, dacă nu pe Arenă?" Consilier USR: „Refuz să cred că o investiție de peste 300 mil. euro trebuie să fie folosită doar pentru fotbal"
Mihaela Ștefan FOTO FB
„Unde, dacă nu pe Arenă?” Consilier USR: „Refuz să cred că o investiție de peste 300 mil. euro trebuie să fie folosită doar pentru fotbal”

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 17:43
  • După ce Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvăluit discuțiile purtate cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, privind disponibilitatea Arenei Naționale, un consilier local de la Sectorul 6 a reacționat

Mihaela Ștefan, politician USR, a făcut o postare pe rețele de socializare despre acordul dintre Primărie și LPF.

Cel mai mare stadion al țării va fi blocat în această primăvară de concerte și evenimente muzicale, chiar în cea mai importantă perioadă a sezonului, iar oficialul LPF a încercat să găsească soluții pentru stagiunea viitoare.

Justin Ștefan susține că edilul a fost deschis pentru un acord încât să eficientizeze costurile arenei, dar aceasta să și rămână disponibilă în perioada de primăvară, când are loc play-off-ul Ligii 1.

Mihaela Ștefan, consilier S6: „Orașul ăsta, care se vrea capitală europeană, nu are o sală de spectacole decentă”

„Dacă nu pe Arena Națională, atunci unde?

Refuz să cred că o investiție de peste 300 de milioane de euro, plus zecile de milioane de euro cheltuite după inaugurare, ar trebui să fie folosită doar pentru fotbal....

Mai ales când, toate stadioanele mari ale capitalei, Ghencea, Giuleștiul, urmează și Dinamo au beneficiat de investiții din fonduri publice....în timp ce orașul ăsta, care se vrea capitală europeană, nu are o sală de spectacole decentă.

Hai să facem inventarul, unde se fac concerte în orașul ăsta

1. Pe Arena Națională, acest obiectiv urmează oricum să fie expertizat și să intre în reparații...

2. La Arenele Romane, o locație unde este obligatoriu să se intervină, efectiv cade pe noi.

3. În Piața Constituției, azi, acolo e o mare groapă...plus că într-o lume ideala, marea de beton care este astăzi Piața Constituției s-ar transform într-o zonă de promenadă care împreună cu regenerarea urbană Bulevardului Unirii ar putea oferi turiștilor o experiență demnă de o capitală europeană

4. Sala Palatului, prea mică și nu se pretează pentru prea multe tipuri de evenimente

5. Romexpo....am scris despre dezastrul de la musical-ul Notre Dame de Paris

6. Locații private...puține și cu capacități mici dar care ne mai spală un pic obrazul...

Deci, unde ar trebuie să se organizeze concerte în orașul ăsta?

Este OBLIGATORIU să avem un plan pentru o astfel e sală, am dat exemplele de la Viena, Berlin , Praga, Budapesta sau Belgrad... am rămas în urmă rău iar industria de evenimente supraviețuiește pentru că sunt câțiva oameni care se încăpățânează să o țină în viață”, a scris Ștefan pe pagina de Facebook.

