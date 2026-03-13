„O prostie totală!” Moratti dă de pământ cu Interul lui Chivu: „A fost rușinos! E inacceptabil” » Despre cine spune că „are pielea groasă”

Massimo Moratti (80 de ani), fostul președinte al clubului Inter Milano, a criticat echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) pentru atitudinea afișată în ultimele partide.

Fostul oficial al nerazzurrilor a vorbit despre lupta pentru titlul de campioană a Italiei.

Moratti este cel care l-a adus pe Chivu la Inter în 2007, dar este dezamăgit de ce a văzut în meciurile cu Como (0-0) și AC Milan (0-1).

Massimo Moratti, dezamăgit de Interul lui Chivu: „10 minute de pase înapoi, rușinos!”

Fostul președinte al lui Inter susține că echipa lui Chivu nu ar trebui să ridice în niciun moment piciorul de pe accelerație, așa cum s-a întâmplat în duelul din semifinalele Cupei Italiei și în derby-ul din Serie A.

„Echipa trebuie să înceapă din nou să alerge. Duminică, pe San Siro, n-am văzut niciun pic de dorință sau intensitate. Asta e inacceptabil, mai ales într-un derby! Această înfrângere, însă, se prefigura cu câteva zile înainte, la Como.

Am intrat în meciul din Cupa Italiei gândindu-ne deja că urmează returul. Ultimele 10 minute au fost rușinoase, cu pase înapoi. Avem lotul și energia necesare pentru a lupta mereu pentru victorie.

Așa s-a născut pasivitatea pe care am văzut-o împotriva Milanului. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Lui Inter i-a lipsit strălucirea în derby, după ce nu o avusese în mod deliberat la Como. O prostie totală”, a spus Moratti, potrivit gazzetta.it.

Derby-ul era considerat odinioară o confruntare echilibrată: uneori câștigai, alteori pierdeai, iar de multe ori se termina la egalitate. Acum nu trebuie să ne lăsăm duși de val. Fără scuze! Avem tot ce ne trebuie pentru a reveni pe drumul cel bun și a lupta pentru titlu. Trebuie să profităm la maximum de faptul că nu mai suntem în Liga Campionilor. Massimo Moratti, fost președinte Inter Milano

Moratti are încredere în Inter: „Mă aștept să-și mențină poziția”

Moratti consideră că Inter rămâne favorită la câștigarea Scudetto, deși diferența față de AC Milan a scăzut la 7 puncte după înfrângerea din Derby della Madonnina.

Nu este de acord cu cei care susțin că nu meriți Scudetto dacă nu învingi rivalele în meciurile directe.

„Mai lăsați-mă în pace. Campionatul este o cursă pe etape, altfel, ar organiza un turneu cu cinci echipe...

Mă aștept ca Inter să-și mențină poziția. Desigur, meciul care urmează (n.r. - cu Atalanta) este extrem de important. Apoi, Lautaro se va întoarce.

Important este ca jucătorii să realizeze că un avans de șapte puncte este unul considerabil și pe deplin meritat. Iar dacă vom câștiga Scudetto-ul, sper ca nimeni să nu încerce să facă să pară că este ceva obișnuit”, a declarat Moratti.

Moratti, despre Inter: „Problema lor e mai degrabă mentală decât tehnică”

Massimo Moratti a câștigat nu mai puțin de 16 trofee cu Inter. A părăsit gruparea italiană în anul 2014, după schimbarea de acționariat a clubului. Anterior, în 2013, preluase funcția de președinte onorific.

Întrebat dacă la Inter ar fi nevoie de o reorganizare majoră în următoarea perioadă de transferuri, fostul oficial a spus:

„În 2010, Inter câștigase totul… Cum aș fi putut să-l vând pe Milito, care tocmai marcase goluri istorice și ar fi continuat să înscrie dacă nu s-ar fi accidentat?

Această echipă are o problemă care provine din înfrângerea usturătoare din ultima finală de Liga Campionilor (0-5 cu PSG). Este mai degrabă o problemă mentală decât una tehnică.

Avem nevoie de jucători rapizi și dotați tehnic. În Europa, chiar și echipele de nivel secundar joacă într-un ritm necunoscut în Serie A.

De aceea, calificarea în două finale de Liga Campionilor în trei ani este o adevărată performanță”, a afirmat Moratti, care a vorbit și despre problemele cu care se confruntă Chivu.

Lautaro e o absență importantă, fiecare minge pe care o atinge în careu o trimite spre poartă. El Toro face legătura între mijloc și atac, este modest, aleargă, îi motivează pe toți. Un lider indispensabil. Barella și Thuram trec printr-o perioadă dificilă, dar sunt convins că își vor reveni la forma maximă. Massimo Moratti, fost președinte Inter Milano

Moratti, despre Bastoni: „Are pielea groasă”

Moratti a comentat și ostilitatea cu care este primit Alessandro Bastoni pe stadioane după simularea din derby-ul cu Juventus, câștigat cu 3-2.

În minutul 42 al confruntării de pe 14 februarie, când scorul era 1-1, fundașul lui Inter a plonjat fără să fie atins de Pierre Kalulu, iar stoperul torinezilor a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

„Bastoni a comis o greșeală gravă, inclusiv prin felul în care a sărbătorit, chiar dacă s-a lăsat prins de emoția momentului. Dar toată povestea a fost exagerată la maxim pentru că era vorba de meciul Inter – Juve.

Mai ales că, la finalul partidei, oficialii de la Juventus au făcut atâta scandal și au vorbit despre moartea fotbalului. Îți vine să crezi? A fost doar o mică răzbunare.

Bastoni are pielea groasă (n.r. - e obraznic, lipsit de bun-simț), se vede din felul în care s-a dus la Maignan și l-a privit drept în ochi.

A făcut o greșeală, a recunoscut-o și și-a cerut scuze. Să rămână așa. Bastoni este, de asemenea, un jucător-cheie pentru echipa națională, iar fotbalul nostru e plin de jucători care se sabotează singuri”, a mai spus Moratti.

Cei care îl huiduie pe Bastoni au în propriile echipe jucători care fac un spectacol uriaș, zvârcolindu-se la cea mai mică atingere sau ținându-se de față când sunt loviți în piept. Este o problemă comună pe care sper să o scoată la iveală noile reguli. Massino Moratti, fost președinte Inter Milano

Citește și

