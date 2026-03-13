„Mirel e un jupân” De ce e văzut Rădoi drept cea mai bună soluție pentru FCSB: „Jucătorii aveau nevoie de cineva care să facă asta” +19 foto
Mirel Rădoi/ Foto: GOLAZO.ro
„Mirel e un jupân” De ce e văzut Rădoi drept cea mai bună soluție pentru FCSB: „Jucătorii aveau nevoie de cineva care să facă asta”

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 20:50
  • Marius Baciu (50 de ani), ex-căpitan al Stelei, a comentat numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în funcția de antrenor al celor de la FCSB.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

FCSB s-a mișcat rapid și l-a instalat în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi.

Marius Baciu, despre venirea lui Rădoi la FCSB: „Mirel e un jupân”

Coechipier la Steaua cu Rădoi în perioada 2000-2002, Baciu consideră că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie, având în vedere legătura puternică pe care fostul mijlocaș o are cu roș-albaștrii.

„Mirel e un reper. Mirel e un simbol. Nu aveai ce antrenor să poți alege mai repede și foarte sigur decât Mirel Rădoi.

Și nu cred că trebuie discutat acum de reconstrucții. Jucătorii trebuie să se concentreze pe ce au pierdut în ultima perioadă.

FCSB a fost o echipă care a arătat extraordinar cu Charalambous și Pintilii. Acum e un moment complicat și foarte dificil. Nu cred că puteau face o alegere mai bună.

Ei pot folosi acest timp ca să caute alt antrenor, în cazul în care va pleca în vară. Jucătorii aveau nevoie de o schimbare și aveau nevoie de cineva ca Mirel.

Mirel e un jupân. Jucătorii au nevoie de siguranța că în spatele lor e un antrenor care se bate pentru ei, iar el face asta”, a declarat Marius Baciu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. Primul antrenament al celor de la FCSB cu Rădoi antrenor

  • Mirel Rădoi va debuta pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
