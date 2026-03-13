„Mirel e un jupân” De ce e văzut Rădoi drept cea mai bună soluție pentru FCSB: „Jucătorii aveau nevoie de cineva care să facă asta”

Marius Baciu (50 de ani), ex-căpitan al Stelei, a comentat numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în funcția de antrenor al celor de la FCSB.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

FCSB s-a mișcat rapid și l-a instalat în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi.

Marius Baciu, despre venirea lui Rădoi la FCSB: „Mirel e un jupân”

Coechipier la Steaua cu Rădoi în perioada 2000-2002, Baciu consideră că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie, având în vedere legătura puternică pe care fostul mijlocaș o are cu roș-albaștrii.

„Mirel e un reper. Mirel e un simbol. Nu aveai ce antrenor să poți alege mai repede și foarte sigur decât Mirel Rădoi.

Și nu cred că trebuie discutat acum de reconstrucții. Jucătorii trebuie să se concentreze pe ce au pierdut în ultima perioadă.

FCSB a fost o echipă care a arătat extraordinar cu Charalambous și Pintilii. Acum e un moment complicat și foarte dificil. Nu cred că puteau face o alegere mai bună.

Ei pot folosi acest timp ca să caute alt antrenor, în cazul în care va pleca în vară. Jucătorii aveau nevoie de o schimbare și aveau nevoie de cineva ca Mirel.

Mirel e un jupân. Jucătorii au nevoie de siguranța că în spatele lor e un antrenor care se bate pentru ei, iar el face asta”, a declarat Marius Baciu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. Primul antrenament al celor de la FCSB cu Rădoi antrenor

Mirel Rădoi va debuta pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30.

