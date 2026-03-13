Lovitura încercată de U Cluj „Șepcile roșii” vor să transfere un jucător din  Serie A!
Răzvan Sava/ Foto: IMAGO
Superliga

Lovitura încercată de U Cluj „Șepcile roșii” vor să transfere un jucător din Serie A!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 19:45
  • Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, ar putea reveni în Liga 1 începând cu stagiunea viitoare.
  • Internaționalul român a intrat în vizorul celor de la U Cluj.

Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, a anunțat că Edvinas Gertmonas (29 de ani), portarul titular al ardelenilor, refuză să semneze prelungirea de contract, scadent în vară.

U Cluj vrea să-l transfere pe Răzvan Sava

„I-am făcut o ofertă foarte bună, credem noi, dar pot să îl înţeleg şi pe el, că vrea ceva mai mult din alte zone.

În Europa ne putem lupta cu oferta, dar dacă primeşte ceva din alte părţi, salariul de cinci sau şase ori mai mare, trebuie înţeles ca atare”, a declarat Radu Constantea, conform primasport.ro.

Oficialii lui U Cluj nu au stat mult pe gânduri și îi caută deja un înlocuitor goalkeeperului lituanian. Unul dintre numele vehiculate este cel al lui Răzvan Sava, fost portar în Liga 1 la rivala CFR Cluj, acum la Udinese, în Serie A.

Constantea a recunoscut că internaționalul român este dorit de echipa sa.

„Nu spunem nici că da, nici nu. El are un contract foarte mare acolo, să vedem ce se întâmplă, ce vrea Udinese.

Dar Gertmonas e la noi acum, nu a plecat şi aşteptăm să vedem ce îşi doreşte”, a concluzionat președintele lui U Cluj.

2.500.000 de euro
este cota lui Răzvan Sava, potrivit transfermarkt.ro

Răzvan Sava, despre o posibilă revenire în România: „Aș pleca”

Răzvan Sava ar fi tentat să revină în România pentru a evolua mai mult.

„Dacă aș avea o ofertă sau dacă clubul ar accepta, aș pleca, dar acum încerc să mă concentrez pe antrenamente, ca să fiu cât mai pregătit. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea...

Desigur, este mai bine să joci. Asta e valabil pentru fiecare jucător și pentru fiecare portar. Este bine și pentru cei tineri, ca mine și Popa (n.r. - Mihai Popa, portarul CFR-ului). Pentru el e foarte bine, îl ajută mult. Îi doresc tot binele.

Este greu să stai pe bancă, pentru că simți jocul chiar și atunci când primul «11» este pe teren. Simți că ești acolo, în meci”, a declarat Răzvan Sava, conform flashscore.ro.

Internaționalul român a ajuns la CFR Cluj în iarna lui 2022, de la FC Torino, și s-a impus rapid ca titular. În vara lui 2024, avea să fie transferat de Udinese, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

10 meciuri
a evoluat Sava la Udinese în acest sezon, 7 în Serie A și 3 în Cupa Italiei

