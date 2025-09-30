Business Drops #70 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 70.

l 70. Astăzi, printre altele, despre jucătorul din NFL cu cele mai mari venituri în 2025, cererea uriașă de bilete pentru FC Kairat - Real Madrid și suma pe care o va primi Conor McGregor pentru a lupta în gala UFC care se va organiza la „Casa Albă” anul viitor.

1. Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) este sportivul din National Football League (NFL) cu cele mai mari venituri în 2025 (80.000.000 de dolari, dintre care 30.000.000 din contracte comerciale).

Top 3 este completat de Josh Allen (Buffalo Bills, 73.000.000 de dolari) și de Justin Herbert (Los Angeles Chargers, 71.000.000 de dolari).

2. Peste 155.000 de suporteri s-au logat în prima oră și jumătate de la punerea în vânzare a biletelor pentru meciul dintre FC Kairat (Kazahstan) și Real Madrid, programat pe 30 septembrie, în grupa principală a Champions UEFA Champions League.

„Almaty Ortalyk”, arena pe care se va disputa partida, are o capacitate de 23.000 de locuri.

3. Conor McGregor (37 de ani), fost campion UFC la două categorii, va primi 100.000.000 de dolari, plus 100 de „Vize de Aur”, pentru a lupta în gala UFC care se va organiza la „Casa Albă” anul viitor.

Irlandezul va reveni în ring după o absență de 4 ani, cu ocazia evenimentului care va marca cea de-a 250-a aniversare a Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii.

4. Primăria Pitești a anunțat alocarea a 100.000.000 de euro pentru construirea unui nou stadion în Trivale, cu capacitatea de 15.200 de locuri.

La rândul său, Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat că lucrările la noua arenă „Nicolae Dobrin” vor începe până în iulie 2026.

5. Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, care se va juca pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, pe 29 noiembrie.

Cel mai ieftin tichet costă 265 de lei (la peluză), iar cel mai scump este 795 de lei (la Tribuna 0). Makelele, Veron, Seedorf și Quaresma sunt printre „prietenii” lui Ronaldinho care au confirmat participarea.

6. Rapid conduce în topul echipelor din Superliga României cu cei mai mulți spectatori veniți la meciurile de pe teren propriu în primele 10 etape, cu o medie de 14.400 de fani.

Urmează Universitatea Craiova (13.500 de spectatori, în medie, acasă) și Dinamo (12.000). FCSB, care nu a găzduit niciun derby în acest sezon, este pe locul 7 (medie 7.070).

7. Florin Răducioiu, singurul fotbalist român care a evoluat în cele cinci ligi majore europene, a devenit ambasador al Autoklass.

Răducioiu este al doilea component al Generației de Aur care reprezintă imaginea unui dealer auto după Gheorghe Hagi. Acesta din urmă a semnat în 2023 un parteneriat cu Automobile Bavaria.

8. UTA Arad (SuperLiga României) a semnat un parteneriat cu Villarreal (La Liga), câștigătoarea Europa League 2020-2021.

Printre alte beneficii, antrenorii din cadrul clubului arădean vor participa la stagii de pregătire în Spania, pentru a deprinde metodologia privind formarea fotbaliștilor din academie.

9. Primii cinci piloți din clasamentul final al Formulei 3 vor încasa premii totale de un milion de euro.

Campionul va primi 300.000 de euro, pilotul clasat pe poziția secundă – 250.000, iar ocupantul locului 3 – 200.000.

10. Cadillac, franciza care va participa în circuitul de Formula 1 începând cu anul 2026, este în căutarea unui sponsor principal care să ofere 70.000.000 de dolari pe an.

McLaren și Red Bull, echipele care domină competiția, primesc câte 100.000.000 de dolari de la sponsorii lor, iar Haas, despre care se crede că va fi mai sus în clasament decât Cadillac, încasează aproximativ 20.000.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

