Cadillac și-a găsit piloți. Noua echipă americană va miza pe Valtteri Bottas și pe Sergio Perez în 2026

Cadillac, noul constructor american care va debuta în Formula 1 în 2026, a confirmat oficial că va colabora cu doi piloți experimentați: Valtteri Bottas (35 de ani) și Sergio Perez (35 de ani).

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial, urmat apoi de câteva postări de prezentare pentru cei doi piloți.

Finlandezul Valtteri Bottas, fost pilot Mercedes, cu 10 victorii în Formula 1, a vorbit despre motivele pentru care a semnat cu Cadillac.

„Din momentul în care am început să discut cu echipa, am simțit ceva diferit, ceva ambițios, dar și realist. Nu este doar un proiect de curse, este o viziune pe termen lung.

Nu în fiecare zi ai ocazia să faci parte din ceva construit de la zero și să ajuți la transformarea sa într-o echipă cu adevărat pregătită pentru Formula 1.

Am avut onoarea de a lucra cu unele dintre cele mai bune echipe din lume și recunosc același profesionalism și aceeași dorință aici.

Cadillac este un brand emblematic, cu o mare tradiție în motorsportul american, și să fac parte din povestea intrării sale în Formula 1 este incredibil de special pentru mine”, a spus acesta.

Sergio Perez, fost pilot Red Bull, a declarat că este un moment special și incitant în cariera sa.

Alăturarea la echipa Cadillac Formula 1 este un capitol extrem de interesant în cariera mea. Încă de la primele discuții, am simțit pasiunea și determinarea din spatele acestui proiect. Este o onoare să contribui la construirea unei echipe care poate crește și, în timp, să lupte pentru primele locuri. Să ajut la aducerea acestui brand în Formula 1 este o responsabilitate uriașă, pe care sunt pregătit să mi-o asum Sergio Perez

Cadillac a realizat un clip de prezentare narat de actorul Keanu Reeves, cunoscut pentru rolurile din Matrix și John Wick. În videoclip, piloții echipei sunt introduși într-un decor cu accente futurist-apocaliptice și sunt portretizați ca eroi chemați de Reeves.

„Puțini sunt chemați, și mai puțini sunt aleși. Îți dorești lumina reflectoarelor sau moștenirea pe care o lași în urmă?

Nașii gloriei americane. Rock starurile culturii. Cadillac a definit drumul, iar acum cucerește cele mai rapide drumuri dintre toate. Nu pentru un sezon, ci pentru un viitor.

Un om are o singură soartă. Dar destinele se scriu împreună. Vă așteptam”, a fost ceea ce le-a transmis Reeves piloților.

Împreună, cei doi au la activ peste 500 de curse, peste 100 de podiumuri și multă experiență, esențială pentru formarea de la zero a noii echipe americane, conform comunicatului transmis de Cadillac F1.

Susținută de General Motors și TWG Motorsports, echipa va avea centre de operare în Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina de Nord) și Silverstone (Marea Britanie)

