Cadillac și-a găsit piloți Noua echipă din Formula 1 va miza pe două nume mari în 2026
Valtteri Bottas și Sergio Perez. Foto: Instagram, @cadillacf1
Formula 1

Cadillac și-a găsit piloți Noua echipă din Formula 1 va miza pe două nume mari în 2026

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 20:58
  • Cadillac, noul constructor american care va debuta în Formula 1 în 2026, a confirmat oficial că va colabora cu doi piloți experimentați: Valtteri Bottas (35 de ani) și Sergio Perez (35 de ani).

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial, urmat apoi de câteva postări de prezentare pentru cei doi piloți.

Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep
Citește și
Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep
Citește mai mult
Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep

Cadillac și-a găsit piloți. Noua echipă americană va miza pe Valtteri Bottas și pe Sergio Perez în 2026

Finlandezul Valtteri Bottas, fost pilot Mercedes, cu 10 victorii în Formula 1, a vorbit despre motivele pentru care a semnat cu Cadillac.

„Din momentul în care am început să discut cu echipa, am simțit ceva diferit, ceva ambițios, dar și realist. Nu este doar un proiect de curse, este o viziune pe termen lung.

Nu în fiecare zi ai ocazia să faci parte din ceva construit de la zero și să ajuți la transformarea sa într-o echipă cu adevărat pregătită pentru Formula 1.

Am avut onoarea de a lucra cu unele dintre cele mai bune echipe din lume și recunosc același profesionalism și aceeași dorință aici.

Cadillac este un brand emblematic, cu o mare tradiție în motorsportul american, și să fac parte din povestea intrării sale în Formula 1 este incredibil de special pentru mine”, a spus acesta.

Sergio Perez, fost pilot Red Bull, a declarat că este un moment special și incitant în cariera sa.

Alăturarea la echipa Cadillac Formula 1 este un capitol extrem de interesant în cariera mea. Încă de la primele discuții, am simțit pasiunea și determinarea din spatele acestui proiect. Este o onoare să contribui la construirea unei echipe care poate crește și, în timp, să lupte pentru primele locuri. Să ajut la aducerea acestui brand în Formula 1 este o responsabilitate uriașă, pe care sunt pregătit să mi-o asum Sergio Perez

Cadillac a realizat un clip de prezentare narat de actorul Keanu Reeves, cunoscut pentru rolurile din Matrix și John Wick. În videoclip, piloții echipei sunt introduși într-un decor cu accente futurist-apocaliptice și sunt portretizați ca eroi chemați de Reeves.

„Puțini sunt chemați, și mai puțini sunt aleși. Îți dorești lumina reflectoarelor sau moștenirea pe care o lași în urmă?

Nașii gloriei americane. Rock starurile culturii. Cadillac a definit drumul, iar acum cucerește cele mai rapide drumuri dintre toate. Nu pentru un sezon, ci pentru un viitor.

Un om are o singură soartă. Dar destinele se scriu împreună. Vă așteptam”, a fost ceea ce le-a transmis Reeves piloților.

Împreună, cei doi au la activ peste 500 de curse, peste 100 de podiumuri și multă experiență, esențială pentru formarea de la zero a noii echipe americane, conform comunicatului transmis de Cadillac F1.

Susținută de General Motors și TWG Motorsports, echipa va avea centre de operare în Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina de Nord) și Silverstone (Marea Britanie)

Citește și

Valerică Găman dă cărțile pe față INTERVIU. Fundașul vorbește în premieră despre conflictul cu Marius Măldărășanu și planurile sale
Superliga
16:17
Valerică Găman dă cărțile pe față INTERVIU. Fundașul vorbește în premieră despre conflictul cu Marius Măldărășanu și planurile sale
Citește mai mult
Valerică Găman dă cărțile pe față INTERVIU. Fundașul vorbește în premieră despre conflictul cu Marius Măldărășanu și planurile sale
„Nu-i sun să le dau explicații”  Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia
Campionate
15:19
„Nu-i sun să le dau explicații” Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia
Citește mai mult
„Nu-i sun să le dau explicații”  Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
formula 1 sergio perez valtteri bottas cadillac
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share