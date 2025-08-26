Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep
Petra Kvitova și Caroline Garcia. Foto: „X”, @usopen
Tenis

Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 16:34
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 16:34
  • Petra Kvitova (35 de ani), fost număr 2 mondial, și Caroline Garcia (31 de ani), fost număr 4, își încheie carierele.
  • Simona Halep (33 de ani), fost număr 1 mondial, i-a transmis un mesaj Petrei Kvitova.

Kvitova și Garcia au ales să își încheie carierele din motive diferite: Petra, devenită mamă în 2024, își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie, în timp ce Caroline s-a confruntat cu dificultăți care i-au afectat sănătatea mintală și evoluția sportivă.

Petra Kvitova și Caroline Garcia se retrag: „Nu mai pot, nici mental, nici emoțional, nici fizic”

Fostul număr 2 mondial, cu 31 de titluri în palmares, printre care două trofee de Grand Slam la Wimbledon (2011 și 2014), și-a încheiat cariera după înfrângerea din primul tur al US Open 2025, scor 1-6, 0–6, în fața franțuzoaicei Diane Parry.

„Sunt mândră de multe lucruri, în special de partea mentală. Sezoanele au fost lungi, foarte lungi, și am reușit să le duc la capăt chiar și cu accidentări sau probleme de sănătate.

Sunt foarte mândră de felul în care am gestionat presiunea, de faptul că am reușit de atâtea ori să fiu în top 10.

A fost ceva special. Nu am fost niciodată numărul unu mondial, dar cele două titluri de Grand Slam câștigate valorează pentru mine mai mult decât locul întâi în clasament”, a spus Kvitova, conform reuters.com.

Petra Kvitova, căsătorită cu fostul jucător și actual antrenor Jiri Vanek, a devenit mamă în iulie 2024, odată cu nașterea fiului său, Petr.

După o pauză de șapte luni, a revenit pe teren, însă a întâmpinat probleme fizice, reușind să câștige doar un meci din nouă disputate.

„Sunt pregătită să mă retrag”, a mărturisit ea, precizând că își dorește și al doilea copil, conform theguardian.com.

Nu mai pot, nici mental, nici emoțional, nici fizic Petra Kvitova

Simona Halep, care a câștigat trei dintre cele patru confruntări directe cu Petra Kvitova, i-a transmis: „Felicitări pentru tot ce ai realizat, Petra. Acum, bucură-te de viață!”.

Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep Se retrag din tenis Petra Kvitova și Caroline Garcia spun stop după US Open » Mesajul Simonei Halep

Ultima lor întâlnire oficială a avut loc la Wuhan Tennis Open, în 2016, când cehoaica s-a impus cu 6-1, 6-2.

Kvitova a urcat până pe locul doi mondial și a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2016, iar după ultimul său meci, la US Open, a fost surprinsă în lacrimi.

Caroline Garcia: „Nu vreau să joc tenis doar de dragul de a juca”

Ultimul meci al carierei pentru Caroline Garcia a avut loc la US Open 2025, unde a fost învinsă în primul tur de Kamilla Rakhimova, scor 4-6, 6-4, 3-6.

„Mulțumesc din suflet tuturor că ați fost alături de mine la ultimul meu meci. Sprijinul vostru înseamnă enorm și face ca acest moment să fie cu adevărat special.

Tenisul mi-a oferit foarte multe, atât bucurii imense, cât și clipe grele, și m-a format ca om, ajutându-mă să cresc, mai ales în ultimii ani.

Sunt împăcată cu decizia de a-mi lua rămas-bun de la tenisul profesionist”, a spus ea, pe teren, după ultimul său meci.

Jucătoarea franceză, câștigătoare a WTA Finals 2022 și semifinalistă la US Open în același an, a mărturisit în 2024 că s-a confruntat cu anxietate și atacuri de panică, iar acum consideră că nu mai poate continua.

„Unii oameni nu înțeleg și îmi spun: «Ești încă tânără». Dar eu sunt de mult timp în acest sport. Am trecut prin multe, cu suișuri și coborâșuri, cu momente grele atât din punct de vedere al jocului și rezultatelor, cât și ca persoană, prin suferințele prin care am trecut.

Nu vreau să joc tenis doar de dragul de a juca. Am fost în vârf și știu exact ce presupune să ajungi din nou acolo. Nu mai am puterea necesară, iar dacă e vorba de motivație sau altceva, simt pur și simplu că nu mai pot. Și este în regulă.

La un moment dat, trebuie să alegi un alt drum și să deschizi un nou capitol al vieții. Eu sper ca acest nou capitol să îmi aducă mai multă bucurie și lumină”, a declarat Garcia, conform tennisuptodate.com.

În cariera sa, Caroline Garcia a adunat 11 titluri WTA la simplu, reușind să urce până pe locul 4 mondial în clasamentul WTA. Printre performanțele ei notabile se numără și calificarea în semifinalele US Open 2022.

La dublu, împreună cu Kristina Mladenovic, a câștigat două titluri de Grand Slam la Roland Garros, în 2016 și 2022.

