„Nu-i sun să le dau explicații”  Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia

Carlo Ancelotti (66 de ani) a anunțat lotul convocat pentru „dubla” cu Chile și Bolivia , din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 .

și , din preliminariile pentru . Selecționerul Braziliei a lăsat mai mulți jucători importanți acasă, printre care Neymar (33 de ani), Vinicius Jr (25 de ani) sau Rodrygo (24 de ani).

Brazilia și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială de anul viitor, după ce a obținut prima victorie din „era Carlo Ancelotti”, 1-0 cu Paraguay, la începutul lunii iunie.

Ancelotti i-a lăsat acasă pe Neymar, Vinicius și Rodrygo

Acum, selecționerul Selecao a lăsat 3 nume mari acasă - Neymar, Rodrygo sau Vinicius - înaintea acțiunii din luna septembrie.

„Șeptarul” celor de la Real Madrid este suspendat pentru meciul cu Chile, din cauza cumulului de cartonașe galbene, iar Ancelotti își dorește să-l lase să se odihnească la meciul al doilea, așa că nu l-a chemat la lot.

Cât despre Rodryo sau Neymar, selecționerul Braziliei a spus că își dorește să cunoască și alți jucători noi pe care să se bazeze.

„Este o listă care s-a schimbat puțin față de primul lot. Nu contăm pe jucători precum Carlos Augusto, Beraldo, Leo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony și Vinicius, pentru că ideea mea este să cunosc jucători noi pe care nu îi știu bine.

Din punct de vedere tehnic, îi cunosc pe toți jucătorii și vreau să îi cunosc și pe ceilalți care pot ajuta echipa să obțină rezultate bune.

Acești jucători care nu fac parte din lot au jucat foarte bine în prima acțiune și vreau să le mulțumesc tuturor pentru asta” a afirmat Ancelotti, potrivit goal.com.

Ulterior, a dat mai multe explicații în legătură cu situația fotbalistului de la Santos.

„Neymar nu face parte din lot, deoarece a avut o mică problemă săptămâna trecută, dar el nu are nimic de dovedit.

Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni.

Neymar, ca și ceilalți, trebuie să fie în formă fizică bună pentru a ajuta echipa să aibă performanțe bune și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială” a adăugat Ancelotti.

79 de goluri are Neymar, în 128 de apariții, în tricoul Braziliei. A jucat ultima oară în tricoul Selecao, în anul 2023.

Carlo Ancelotti: „ Nu-i sun pe jucători să le dau explicații”

Întrebat dacă a vorbit cu Neymar despre faptul că a decis să nu-l convoace, Ancelotti a spus:

„Nu trebuie să-i sun să le dau explicații. Dacă vor, mă pot suna. Rodrygo are numărul meu. Nu știu dacă Neymar are numărul meu, dar cred că-l are”.

Lotul convocat de Ancelotti pentru „dubla” cu Chile și Bolivia

Portari : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) Fundaşi : Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma)

: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma) Mijlocaşi : Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham United)

: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham United) Atacanţi: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham)

