„Nu-i sun să le dau explicații”  Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia
Carlo Ancelotti/ Foto: IMAGO
Campionate

„Nu-i sun să le dau explicații” Reacția lui Ancelotti, când a fost întrebat despre absențele lui Neymar, Rodrygo și Vinicius din lotul pentru dubla cu Chile și Bolivia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 15:19
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 15:21
  • Carlo Ancelotti (66 de ani) a anunțat lotul convocat pentru „dubla” cu Chile și Bolivia, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026
  • Selecționerul Braziliei a lăsat mai mulți jucători importanți acasă, printre care Neymar (33 de ani), Vinicius Jr (25 de ani) sau Rodrygo (24 de ani).

Brazilia și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială de anul viitor, după ce a obținut prima victorie din „era Carlo Ancelotti”, 1-0 cu Paraguay, la începutul lunii iunie.

Geniu la matematică Talentul ascuns al atacantului de la Chelsea
Citește și
Geniu la matematică Talentul ascuns al atacantului de la Chelsea
Citește mai mult
Geniu la matematică Talentul ascuns al atacantului de la Chelsea

Ancelotti i-a lăsat acasă pe Neymar, Vinicius și Rodrygo

Acum, selecționerul Selecao a lăsat 3 nume mari acasă - Neymar, Rodrygo sau Vinicius - înaintea acțiunii din luna septembrie.

„Șeptarul” celor de la Real Madrid este suspendat pentru meciul cu Chile, din cauza cumulului de cartonașe galbene, iar Ancelotti își dorește să-l lase să se odihnească la meciul al doilea, așa că nu l-a chemat la lot.

Cât despre Rodryo sau Neymar, selecționerul Braziliei a spus că își dorește să cunoască și alți jucători noi pe care să se bazeze.

„Este o listă care s-a schimbat puțin față de primul lot. Nu contăm pe jucători precum Carlos Augusto, Beraldo, Leo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony și Vinicius, pentru că ideea mea este să cunosc jucători noi pe care nu îi știu bine.

Din punct de vedere tehnic, îi cunosc pe toți jucătorii și vreau să îi cunosc și pe ceilalți care pot ajuta echipa să obțină rezultate bune.

Acești jucători care nu fac parte din lot au jucat foarte bine în prima acțiune și vreau să le mulțumesc tuturor pentru asta” a afirmat Ancelotti, potrivit goal.com.

Ulterior, a dat mai multe explicații în legătură cu situația fotbalistului de la Santos.

„Neymar nu face parte din lot, deoarece a avut o mică problemă săptămâna trecută, dar el nu are nimic de dovedit.

Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni.

Neymar, ca și ceilalți, trebuie să fie în formă fizică bună pentru a ajuta echipa să aibă performanțe bune și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială” a adăugat Ancelotti.

79
de goluri are Neymar, în 128 de apariții, în tricoul Braziliei. A jucat ultima oară în tricoul Selecao, în anul 2023.

Carlo Ancelotti: „Nu-i sun pe jucători să le dau explicații”

Întrebat dacă a vorbit cu Neymar despre faptul că a decis să nu-l convoace, Ancelotti a spus:

„Nu trebuie să-i sun să le dau explicații. Dacă vor, mă pot suna. Rodrygo are numărul meu. Nu știu dacă Neymar are numărul meu, dar cred că-l are”.

Lotul convocat de Ancelotti pentru „dubla” cu Chile și Bolivia

  • Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
  • Fundaşi: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma)
  • Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham United)
  • Atacanţi: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham)

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Unde se antrenează Florin Niță Portarul naționalei, rămas fără echipă, trage tare în așteptarea transferului
Stranieri
12:44
Unde se antrenează Florin Niță Portarul naționalei, rămas fără echipă, trage tare în așteptarea transferului
Citește mai mult
Unde se antrenează Florin Niță Portarul naționalei, rămas fără echipă, trage tare în așteptarea transferului
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
carlo ancelotti brazilia neymar cm 2026 vinicius jr preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share