Pleacă Tudose și Caio? Bogdan Andone, detalii despre cei mai curtați jucători de la FC Argeș: „Avem niște oferte concrete”

Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a oferit câteva declarații înainte de plecarea în cantonament.

Gruparea piteșteană a decolat sâmbătă spre Antalya, unde mai multe cluburi din Liga 1 vor efectua perioada de pregătire, înainte de reluarea sezonului.

Antrenorul argeșenilor a vorbit despre adversarii pe care îi va întâlni în cantonamentul din Turcia, dar mai ales despre situația lui Caio Ferreira și a lui Mario Tudose, jucători foarte importanți din formația acestuia.

Bogdan Andone: „Avem oferte concrete pentru Caio”

Tehnicianul piteștenilor a confirmat că există oferte clare pentru brazilian, însă decizia va fi luată în funcție de starea jucătorului la revenirea alături de club.

„Probabil că azi, Caio va ajunge în Antalya și vom vedea exact care este situația lui, el venind din Brazilia. Încă nu e 100% apt după accidentarea suferită în meciul cu Csikszereda. Și eu și Dani Coman am ținut legătura cu el, chiar ieri (n.r. vineri) am vorbit.

Au fost niște discuții în această vacanță și niște oferte concrete pentru el. Ultima ofertă și cea mai concretă e din Europa , dar, cum am spus, așteptăm să vină, să vedem și starea lui medicală.

Apoi, în funcție de toate aceste lucruri, vom lua o decizie împreună cu Dani Coman dacă îl vom vinde în momentul acesta sau va mai rămâne până la vară la noi”, a declarat Andone, potrivit gsp.ro.

Întrebat și despre situația lui Mario Tudose, jucătorul dorit anterior de FCSB, Andone a transmis:

„Da. Și pentru Mario au fost tot felul de discuții și sunt în continuare, dar, sincer, cred că nu e simplu în cazul lui, ținând cont de clauza aceea și procentul pe care îl are Benfica.

E un jucător important pentru noi, un jucător tânăr, de echipă națională. Din punctul meu de vedere, va fi greu ca el să plece în acest moment. Cred că va termina campionatul la noi, iar din vară vom vedea care va fi situația lui”.

1 milion de euro este cota de piață a lui Mario Tudose, la 20 de ani, potrivit transfermarkt.com

Bogdan Andone: „Văzând adversarii, i-am zis că vrea să mă dea afară după cantonament”

Argeșenii vor avea două partide amicale dificile, cu Bursaspor, pe 6 ianuarie, și Gaziantep, formația lui Maxim și Sorescu, pe 9 ianuarie.

„Da, chiar am glumit cu Dani Coman. Văzând adversarii pe care i-am luat pentru meciurile amicale, chiar i-am zis că vrea să mă dea afară după cantonament (n.r. o spune în glumă).

Avem acești adversari, dar nu erau multe soluții, am evitat echipe din Ucraina, Rusia, pentru că sunt mai agresive.

Jucăm cu echipe din prima ligă din Turcia, din a doua ligă. Am vorbit zilele trecute cu Sorescu, mi-a zis că o să marcheze un hat-trick împotriva noastră, abia îl aștept și eu, la rândul meu!

Pregătim primul joc, cel contra FCSB-ului, care e cel mai important. Va fi un meci extrem, extrem de greu, va trebui să fim obișnuiți cu ritmul și intensitatea unei echipe de calitate”, a mai spus Bogdan Andone.

FC Argeș - FCSB se va disputa pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1.

