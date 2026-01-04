Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” +66 foto
Kevin Ciubotaru/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 20:33
alt-text Actualizat: 04.01.2026, ora 20:33
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.

FCSB și Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Ciubotaru, în schimbul sumei de 450.000 de euro, dar jucătorul continuă să amâne o decizie finală.

FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Citește și
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Citește mai mult
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare

Dorinel Munteanu, despre situația lui Kevin Ciubotaru: „Să nu cadă în capcană”

Antrenorul formației din Sibiu a dezvăluit că a avut discuții cu elevul său și i-a transmis acestuia să rămână concentrat la ce are de făcut

„Eu am avut discuții cu el. Eu vreau ca el să-și păstreze plăcerea de a juca și de a performa.

Știu că impresarii sau cine se ocupă vor să-l vândă, să câștige bani, dar pentru el e important să fie liniștit psihic și este.

A înțeles situația. Mi-aș dori să nu intre în tot felul de polemici, mai ales că este și tânăr. Să nu cadă în capcană, pentru că am jucători tineri care-i fac concurență.

E un jucător talentat, de perspectivă, are calități, dar trebuie să țină ritmul” a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Ciubotaru: „Niciun semn n-a dat. Nu e încântat”

Becali a dezvăluit că negocierile cu Kevin Ciubotaru, fundașul lateral de la Hermannstadt, au intrat într-un impas.

„Păi cu taică-su, a rămas că, «domne, ne sunăm după ultimul meci». Niciun semn n-a dat. Copilul a zis că, domne, discutăm, dar vrea în străinătate. Nu e încântat.

Și atunci am lăsat-o așa. Lasă, să văd ce vrea Dumnezeu, nu m-a mai interesat”, declara patronul FCSB, potrivit sursei citate, în urmă cu o săptămână.

Kevin Ciubotaru: „Mi-ar plăcea să joc la FCSB”

La finalul anului 2025, Ciubotaru acorda un interviu în care anunța că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.

„Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta”, declara Ciubotaru, conform as.ro.

Întrebat dacă i-ar plăcea să joace la FCSB, fotbalistul a răspuns fără ezitare :„Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.

Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a concluzionat fundașul lui Hermannstadt.

Ciubotaru a fost titular în partida incendiară Hermannstadt - FCSB, încheiată la egalitate, 3-3, disputată pe 8 noiembrie, în etapa #16 din Liga 1.

FOTO: Hermannstadt - FCSB 3-3

Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpeg
Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (66 imagini)

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
+66 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR
Superliga
18:49
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR
Citește mai mult
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală”
Gimnastica
17:47
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală”
Citește mai mult
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
dorinel munteanu fcsb hermannstadt kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Diverse
04.01
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Citește mai mult
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Superliga
04.01
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Citește mai mult
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Superliga
04.01
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Citește mai mult
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Superliga
04.01
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Citește mai mult
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:53
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan
12:43
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
11:21
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ. FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
11:35
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Campionate
04.01
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Citește mai mult
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Superliga
04.01
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Citește mai mult
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Campionate
00:08
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Citește mai mult
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
04.01
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share