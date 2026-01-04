Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”

Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.

FCSB și Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Ciubotaru, în schimbul sumei de 450.000 de euro, dar jucătorul continuă să amâne o decizie finală.

Dorinel Munteanu, despre situația lui Kevin Ciubotaru: „Să nu cadă în capcană”

Antrenorul formației din Sibiu a dezvăluit că a avut discuții cu elevul său și i-a transmis acestuia să rămână concentrat la ce are de făcut

„Eu am avut discuții cu el. Eu vreau ca el să-și păstreze plăcerea de a juca și de a performa.

Știu că impresarii sau cine se ocupă vor să-l vândă, să câștige bani, dar pentru el e important să fie liniștit psihic și este.

A înțeles situația. Mi-aș dori să nu intre în tot felul de polemici, mai ales că este și tânăr. Să nu cadă în capcană, pentru că am jucători tineri care-i fac concurență.

E un jucător talentat, de perspectivă, are calități, dar trebuie să țină ritmul” a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Ciubotaru: „Niciun semn n-a dat. Nu e încântat”

Becali a dezvăluit că negocierile cu Kevin Ciubotaru, fundașul lateral de la Hermannstadt, au intrat într-un impas.

„Păi cu taică-su, a rămas că, «domne, ne sunăm după ultimul meci». Niciun semn n-a dat. Copilul a zis că, domne, discutăm, dar vrea în străinătate. Nu e încântat.

Și atunci am lăsat-o așa. Lasă, să văd ce vrea Dumnezeu, nu m-a mai interesat”, declara patronul FCSB, potrivit sursei citate, în urmă cu o săptămână.

Kevin Ciubotaru: „ Mi-ar plăcea să joc la FCSB”

La finalul anului 2025, Ciubotaru acorda un interviu în care anunța că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.

„Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta”, declara Ciubotaru, conform as.ro.

Întrebat dacă i-ar plăcea să joace la FCSB, fotbalistul a răspuns fără ezitare : „Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.

Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a concluzionat fundașul lui Hermannstadt.

Ciubotaru a fost titular în partida incendiară Hermannstadt - FCSB, încheiată la egalitate, 3-3, disputată pe 8 noiembrie, în etapa #16 din Liga 1.

