Fiecare gol contează Noua campanie de brand pentru GOLAZO.ro, semnată de Radu Muntean și Headvertising 

GOLAZO.ro, site-ul de sport al ZYX Publishing Group, care editează și Hotnews.ro, lansează o campanie de brand.

Campania este creată în parteneriat cu agenția de publicitate Headvertising și cu regizorul și scenaristul Radu Muntean.

Spoturile, mai jos în articol.

Conceptul central al campaniei „Fiecare gol contează” pune în prim plan energia și emoția fanilor, cu situații amuzante din viața reală: oameni obișnuiți care se simt campioni pentru o clipă trăind intens euforia marilor reușite din arene.

Proiectul este o creație a lui Șerban Alexandrescu, fondatorul agenției Headvertising, și a fost produs în colaborare cu Multi Media Est.

Cele trei spoturi ale campaniei, care rulează pe TV, radio, digital și outdoor, au fost regizate de Radu Muntean („Hârtia va fi albastră”, „Marți, după Crăciun”, „Întregalde”).

„Am plecat de la premisa că, dacă ești cu adevărat un jurnalist pasionat de sport, atunci niciun subiect nu e prea mic. Și în orice act sportiv poți găsi “frumusețe” și “interesant”.

Cu atât mai mult astăzi, când tot sportul începe să fie copleșit de bani, poate că o frumusețe aparte poate fi găsită în colțuri mai puțin luminate de reflectoare, mai puțin tensionate de așteptări naționale și presiuni planetare. Pe scurt, campania spune că orice grăunte de „frumusețe sportivă” merită atenție din partea noastră”, a declarat Șerban Alexandrescu, fondatorul Headvertising.

Campania vorbește despre pasiune autentică, arată că fanii întâlnesc emoția sportului nu doar în marile arene, ci și în viața de zi cu zi, unde fiecare victorie contează, oricât de neînsemnată ar părea. Iar noi, la GOLAZO.ro, ne bucurăm că putem povesti sportul cu pasiune și curaj Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro

Despre GOLAZO.ro

Lansat în vara lui 2024, GOLAZO.ro este cel mai spectaculos site de sport din România. A devenit rapid un reper de autoritate și relevanță, oferind abordări jurnalistice incisive și un UX inovator.

Este site-ul cu cea mai spectaculoasă creștere de audiență din ultimul an, fiind acum o prezență frecventă în Top 20 din tot online-ul românesc.

Despre ZYX Publishing Group

ZYX Publishing Group este un grup media cu un portofoliu diversificat de produse și branduri editoriale, din care fac parte HotNews.ro, GOLAZO.ro, B365.ro, TotuldespreMame.ro, StartupCafe.ro, LoveDeco.ro și SmartLiving.ro.