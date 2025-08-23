Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar

Garry Kasparov (62 de ani) a reacționat după ce Donald Trump (79 de ani) a scos vineri din sertarul biroului de la Casa Albă o poză cu el și Vladimir Putin, președintele Rusiei.

În cadrul conferinței de presă de vineri în care președintele Statelor Unite a precizat când vor avea loc tragerile la sorți pentru CM 2026, acesta a scos o poză cu Vladimir Putin și a spus că îl așteaptă la Mondial.

Kasparov, mesaj dur pentru Trump

Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, a reacționat pe Twitter imediat după ce Trump a declarat că îl așteaptă pe Putin la Campionatul Mondial din 2026.

Rusia nu va fi prezentă la CM 2026, fiind exclusă din competițiile internaționale de FIFA și UEFA după declanșarea războiului din Ucraina.

Ar trebui să o înrămeze și să o agațe deasupra portretului lui Ronald Reagan din Biroul Oval. Așa ar pune la îndoială cine a câștigat, în cele din urmă, Războiul Rece. Garry Kasparov

He should tape it up over the portrait of Reagan in the Oval Office, just to call into question who really won the Cold War in the end. https://t.co/miBLbmVTLG — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 23, 2025

Trump îl așteaptă pe Putin la Mondial

Donald Trump a susținut vineri o conferință de presă la Biroul Oval de la Casa Albă, unde i-a avut alături pe Gianni Infantino, președintele FIFA, și pe vicepreședintele SUA, JD Vance.

În timpul conferinței, Trump a scos dintr-un sertar al biroului său o poză cu el și Putin de la întâlnirea din Alaska: „Am primit-o de la cineva care vrea să fie aici din tot sufletul. A fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră, dar nu la fel de respectuos cu alții. O să semnez poza asta pentru el. Am primit-o și am vrut să o vedeți și voi. Cel care mi-a trimis-o se numește Vladimir Putin”.

Apoi, Trump a lăsat întreaga lume cu gura căscată. A spus că „eu cred că Putin va veni, depinde ce se întâmplă. Poate vine, poate nu, depinde. Se vor întâmpla multe lucruri în următoarele săptămâni. M-am gândit că e o poză drăguță cu el. OK, cu mine, dar e un gest drăguț pe care l-a făcut”.

Donald Trump a anunțat când va avea loc tragerea la sorți pentru CM 2026

Președintele Statelor Unite a anunțat că tragerea la sorți pentru Mondialul din 2026 va avea loc centrul cultural Kennedy Center, din Washington, pe 5 decembrie.

Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO

Turneul final din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe participante.

Mondialul din 2026 va avea loc în 16 orașe din Canada, Mexic și Statele Unite.

Țările participante vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe. Se califică direct primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt echipe de pe locul trei. Toate acestea intră într-o nouă rundă de 32 de echipe.

