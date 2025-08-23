Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar
Garry Kasparov. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 18:16
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 19:26
  • Garry Kasparov (62 de ani) a reacționat după ce Donald Trump (79 de ani) a scos vineri din sertarul biroului de la Casa Albă o poză cu el și Vladimir Putin, președintele Rusiei.

În cadrul conferinței de presă de vineri în care președintele Statelor Unite a precizat când vor avea loc tragerile la sorți pentru CM 2026, acesta a scos o poză cu Vladimir Putin și a spus că îl așteaptă la Mondial.

FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Citește și
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Citește mai mult
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam

Kasparov, mesaj dur pentru Trump

Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, a reacționat pe Twitter imediat după ce Trump a declarat că îl așteaptă pe Putin la Campionatul Mondial din 2026.

Rusia nu va fi prezentă la CM 2026, fiind exclusă din competițiile internaționale de FIFA și UEFA după declanșarea războiului din Ucraina.

Ar trebui să o înrămeze și să o agațe deasupra portretului lui Ronald Reagan din Biroul Oval. Așa ar pune la îndoială cine a câștigat, în cele din urmă, Războiul Rece. Garry Kasparov

Trump îl așteaptă pe Putin la Mondial

Donald Trump a susținut vineri o conferință de presă la Biroul Oval de la Casa Albă, unde i-a avut alături pe Gianni Infantino, președintele FIFA, și pe vicepreședintele SUA, JD Vance.

În timpul conferinței, Trump a scos dintr-un sertar al biroului său o poză cu el și Putin de la întâlnirea din Alaska: „Am primit-o de la cineva care vrea să fie aici din tot sufletul. A fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră, dar nu la fel de respectuos cu alții. O să semnez poza asta pentru el. Am primit-o și am vrut să o vedeți și voi. Cel care mi-a trimis-o se numește Vladimir Putin”.

Apoi, Trump a lăsat întreaga lume cu gura căscată. A spus că „eu cred că Putin va veni, depinde ce se întâmplă. Poate vine, poate nu, depinde. Se vor întâmpla multe lucruri în următoarele săptămâni. M-am gândit că e o poză drăguță cu el. OK, cu mine, dar e un gest drăguț pe care l-a făcut”.

FOTO Imago FOTO Imago
FOTO Imago

Donald Trump a anunțat când va avea loc tragerea la sorți pentru CM 2026

Președintele Statelor Unite a anunțat că tragerea la sorți pentru Mondialul din 2026 va avea loc centrul cultural Kennedy Center, din Washington, pe 5 decembrie.

Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO

Turneul final din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe participante.

Mondialul din 2026 va avea loc în 16 orașe din Canada, Mexic și Statele Unite.

Țările participante vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe. Se califică direct primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt echipe de pe locul trei. Toate acestea intră într-o nouă rundă de 32 de echipe.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Superliga
17:59
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Citește mai mult
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Tottenham a răpus-o pe Manchester City Victorie mare pentru formația lui Radu Drăgușin pe Etihad!
Campionate
17:22
Tottenham a răpus-o pe Manchester City Victorie mare pentru formația lui Radu Drăgușin pe Etihad!
Citește mai mult
Tottenham a răpus-o pe Manchester City Victorie mare pentru formația lui Radu Drăgușin pe Etihad!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Campionatul Mondial Garry Kasparov vladimir putin donald trump
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share