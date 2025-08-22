Îl așteaptă pe Putin la Mondial Donald Trump a anunțat când și unde are loc tragerea la sorți pentru CM 2026, apoi a scos din sertar o poză cu Putin!

Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat când va avea loc tragerea la sorți pentru CM 2026.

a anunțat când va avea loc tragerea la sorți pentru CM 2026. În cadrul conferinței de presă, Trump a lăsat ușa deschisă și pentru venirea lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, cel care a declanșat războiul din Ucraina.

Turneul va începe joi, 11 iunie 2026, în Mexico City, iar finala va avea loc duminică, 19 iulie 2026, în New York.

Donald Trump a susținut o conferință de presă la Biroul Oval de la Casa Albă, unde i-a avut alături pe Gianni Infantino, președintele FIFA, și pe vicepreședintele SUA, JD Vance.

Donald Trump a anunțat când va avea loc tragerea la sorți pentru CM 2026

Președintele Statelor Unite a anunțat că tragerea la sorți pentru Mondialul din 2026 va avea loc centrul cultural Kennedy Center, din Washington, pe 5 decembrie, informează espn.com

Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO

Turneul final din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe participante.

Mondialul din 2026 va avea loc în 16 orașe din Canada, Mexic și Statele Unite.

Țările participante vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe. Se califică direct primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt echipe de pe locul trei. Toate acestea intră într-o nouă rundă de 32 de echipe.

Trump îl așteaptă pe Putin la Mondial

În timpul conferinței, Trump a scos dintr-un sertar al biroului său o poză cu el și Putin de la întâlnirea din Alaska: „Am primit-o de la cineva care vrea să fie aici din tot sufletul. A fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră, dar nu la fel de respectuos cu alții. O să semnez poza asta pentru el. Am primit-o și am vrut să o vedeți și voi. Cel care mi-a trimis-o se numește Vladimir Putin”.

Apoi, Trump a lăsat întreaga lume cu gura căscată. A spus că „eu cred că Putin va veni, depinde ce se întâmplă. Poate vine, poate nu, depinde. Se vor întâmpla multe lucruri în următoarele săptămâni. M-am gândit că e o poză drăguță cu el. OK, cu mine, dar e un gest drăguț pe care l-a făcut”.

FOTO Imago

Rusia nu va fi prezentă la CM 2026, fiind exclusă din competițiile internaționale de FIFA și UEFA după declanșarea războiului din Ucraina.

Țara lui Putin a găzduit turneul final din 2018, câștigat de Franța în finala cu Croația, scor 4-2.

România, două șanse pentru calificarea la baraj

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu se află pe locul 3 în grupa H de calificare, cu 6 puncte, după 4 meciuri.

Dacă nu vom reuși să fim pe primul loc, atunci, locul 2 sau locul 3 înseamnă același lucru din perspectiva participării la barajul din martie, anul viitor.

România are plasa de siguranță, numită grupa câștigată de Liga Națiunilor toamna trecută, astfel că și dacă va termina în spatele Austriei și Bosniei, tot va fi la acel baraj. Există o diferență între a fi pe locul 2 sau pe locul 3:

Dacă termini pe locul 2, ai șanse să joci primul baraj pe teren propriu. Vor juca pe teren propriu cele mai bune 8 locuri secunde, dintre cele 12 formații, în funcție de clasamentul FIFA.

În schimb, din postura de echipă ajunsă la baraj din Liga Națiunilor, sigur primul baraj se va juca în deplasare.

Cel mai probabil, România va fi la barajul de Mondial, din martie 2026. Acolo unde vor participa 16 echipe: 12 locuri doi din preliminarii, cărora li se vor adăuga 4 echipe, venite din Liga Națiunilor.

În semifinale se va juca un meci, vor rămâne apoi 8 echipe, care se vor înfrunta în 4 meciuri, iar câștigătoarele vor merge la CM. Gazda finalelor va fi decisă prin tragere la sorți.

1998 este anul în care România a participat la ultimul Campionat Mondial

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport