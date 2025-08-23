Tottenham a răpus-o pe Manchester City Victorie mare pentru formația lui Radu Drăgușin pe Etihad!

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 0-2. Formația antrenată de Pep Guardiola (54 de ani) a suferit deja prima înfrângere din acest sezon de Premier League.

Manchester City și Tottenham s-au întâlnit pe Etihad Stadium, în derby-ul etapei #2 din Premier League.

Fără Radu Drăgușin, în continuare accidentat, londonezii au avut prima șansă de gol prin Pedro Porro, însă șutul acestuia din afara careului a trecut peste poarta lui Trafford.

Tottenham, victorie mare pe terenul celor de la Manchester City

Imediat, Manchester City a pus stăpânire pe joc, iar egipteanul Marmoush a fost în mai multe rânduri aproape de deschiderea scorului.

Totuși, echipa care a marcat a fost Tottenham. Richarlison a primit o minge în flancul drept, după o deviere a lui Sarr. Brazilianul a centrat în fața porții, de unde Brennan Johnson a îndeplinit o simplă formalitate.

Inițial, golul galezului a fost anulat pentru o poziție neregulamentară, dar „centralul” a revenit asupra deciziei, după intervenția VAR.

Până la pauză, formația antrenată de Thomas Frank a mai lovit o dată. Richarlison a profitat de o greșeală a lui Trafford, în propriul careu, mingea a ajuns la Palhinha, care a majorat diferența.

Palhinha a reușit primul său gol, în tricoul celor de la Tottenham/ Foto: IMAGO

După reluarea jocului, City a avut o posesie sterilă și nu a reușit să-și creeze ocazii mari la poarta lui Vicario.

S-a terminat 2-0 pentru Tottenham, care a obținut a doua victorie consecutivă pe Etihad. Sezonul trecut, londonezii se impuneau mult mai clar, scor 4-0.

7 victorii în ultimele 12 meciuri are Tottenham cu Manchester City

Manchester City - Tottenham 0-2

Au marcat: Johnson ('35), Palhinha ('45+2)

Echipele de start:

Manchester City : Trafford - Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri - Reijnders, N. Gonzalez - Bobb, Cherki, Marmoush - Haaland

Rezerve : Ake, Doku, Ederson, Foden, Khusanov, Nunes, Reilly, Rodri, B. Silva

Antrenor : Pep Guardiola

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Spence - Sarr, Palhinha, Bentancur - Kudus, Richarlison, Johnson

Rezerve : Bergvall, Danso, Davies, Gray, Kinsky, Odobert, Solanke, Tel, Vuskovic

Antrenor : Thomas Frank

Stadion: Etihad Stadium (Manchester)

Arbitru: Peter Bankes

