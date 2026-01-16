Cristian Geambașu Campionii sportivității +36 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Campionii sportivității

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 22:44
  • FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
  • Cu o singură ocazie de gol, și aceea ratată de Bîrligea, campioana s-a întors la jocul modest din prima jumătate a sezonului de toamnă. 

V-a fost dor de fotbal? Inclusiv de acest fotbal pe timp de iarnă, cu teren înghețat? Probabil că da, un semn sunt și oamenii care au umplut tribunele la Mioveni ca să vadă acest Argeș - FCSB 1-0. Nu că știau ce va fi, dar sperau. Și, față de alte locuri de pe cuprinsul patriei, majoritatea covârșitoare erau suporteri ai gazdelor, nu ai FCSB!

Cu sau fără ger, sunt însă lucruri care nu se schimbă. De exemplu, cele 3 schimbări la pauză ale FCSB-ului. E ceva clasic, cum e la nuntă furatul miresei sau tot la nuntă șalăul pane în meniu. Nu uitasem nervii lui Bogdan Andone când nici nu începe bine meciul. Altă tradiție perpetuată, ca dansul fetelor de la Căpâlna.

Deranjați de insistența adversarului?!

N-a fost nuntă pentru campioană la Mioveni cu FC Argeș, doar încă o logodnă cu jocul fără orizont. Deși patronul anunțase că ai lui vor spulbera adversara. Pocnitori pentru cine mai are timp să le ia în serios.

Piteștenii formează o echipă omogenă și unită care are câțiva oameni care ies din rând prin calitate tehnică și implicare. Sierra, Blagaic (supărat pe bună dreptate când a fost înlocuit de Micovschi. Ca să ce Micovschi?), Bettaieb sau foarte tânărul Ianis Pîrvu, autorul golului victoriei.

Prin comparație, Tănase, Olaru, Cisotti și Bîrligea, mai ales ultimul, par deranjați de înverșunarea adversarului. Iar Stoian nu profită de șansele puține care i se oferă. Nu profită și pentru că nu poate?

Schimbări degeaba

Intrările lui Radunovic, Stoian și Miculescu în locul lui Pantea, Cisotti și Toma nu au schimbat nimic. Statisticile favorabile roș-albaștrilor care țin de posesie (68% față de 32) sau număr total de șuturi (11-7) ascund faptul că în momentele care contează, FCSB a fost aproape invizibilă.

O singură mare ocazie în prima repriză, ratată de Bîrligea (înlocuit în minutul 65 cu Thiam) aceeași precipitare pe care a arătat-o cam pe toată durata sezonului de toamnă-iarnă. O lipsă de formă care sporește și grijile și așa mari ale selecționerului.

Pe timpuri era blat, acum e joc prost

Fișa statistică a partidei de la Mioveni ne spune ceva mai important decât posesia, numărul șuturilor sau al paselor. FCSB nu a luat niciun cartonaș galben în cele 94 de minute! Nici unul.

Când o echipă termină meciul fără un avertisment asta înseamnă, sigur că da, și fair play. Dar mai înseamnă și lipsă de atitudine. În vremuri trecute, când o formație termina partida fără niciun galben era alarmă de blat. Acum e alarmă de joc prost!

liga 1 fc arges fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share