FCSB a pierdut meciul cu FC Argeș, scor 0-1, în prima partidă a acestui an din Liga 1.

FC Argeș o învinsese pe FCSB și în tur, pe 24 august, scor 2-0, în etapa #7 a campionatului.

Începutul de meci a fost unul agresiv, ambele echipe fiind dornice de a deschide scorul cât mai repede.

Golul lui Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

În minutul 28 al partidei de la Mioveni, Yanis Pîrvu a marcat ceea ce avea să fie unicul gol al partidei, după o greșeală mare a celor de la FCSB.

Vlad Chiricheș a pierdut balonul la mijlocul terenului, iar FC Argeș a construit un contraatac perfect, încheiat cu golul tânărului atacant. Robert Moldoveanu a fost cel care i-a pasat decisiv lui Pîrvu.

După trei schimbări efectuate la pauza meciului (au ieșit Cisotti, Toma și Pantea, aub intrat Miculescu, Stoian și Radunovic), FCSB a început repriza secundă în forță, cu scopul de a egala cât mai rapid, fără succes însă.

Deși a avut mai multe situații periculoase, FCSB nu le-a putut materializa, defensiva piteșteană fiind fără greșeală la această partidă.

Mai mult, FC Argeș și-a creat câteva șanse bune, echipa fiind extrem de rapidă pe contraatac.

Ca urmare a acestui rezultat, FC Argeș acumulează 37 de puncte, fiind la 4 lungimi de Oțelul, formația de pe locul 5, în timp ce FCSB rămâne pe poziția a noua.

FC Argeș - FCSB 1-0

A marcat: Pîrvu (min. 28)

Final de meci la Mioveni! FC Argeș se impune pentru a doua oară în acest sezon în fața campioanei.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 87 - După ce Popescu a executat bine o lovitură de colț, Lazar a ieșit pe sub minge și și-a pus echipa în pericol. Totul s-a terminat cu bine după ce defensiva piteșteană a respins balonul.

Min. 85 - Robert Moldoveanu acuză probleme medicale și este scos la marginea terenului pentru îngrijiri medicale. Va intra Xian Emmers.

Min. 78 - Lovitură liberă pentru FCSB. Octavian Popescu degajează slab, mingea oprindu-se în primul adversar.

Min. 75 - Bogdan Andone face încă o schimbare. Yanis Pîrvu a părăsit terenul, fiind înlocuit de Rădescu. FCSB face și ea o schimbare: Iese Chiricheș, intră Octavian Popescu.

Min. 70 - Chiricheș șutează de la distanță, dar Lazar prinde balonul și îndepărtează pericolul.

Min. 65 - O nouă schimbare la FCSB. Daniel Bîrligea este înlocuit de Mamadou Thiam.

Min. 62 - Claudiu Micovschi obține o lovitură de colț pentru FC Argeș. Tot el va executa.

Min. 59 - Florin Tănase îl faultează pe Yanis Pîrvu în partea stângă, în apropierea careului. FC Argeș obține o lovitură liberă dintr-o poziție extrem de favorabilă. Moldoveanu a încercat să șuteze pe poartă, dar a lovit zidul.

Min. 57 - Claudiu Micovschi, jucătorul transferat în această iarnă de la Rapid, intră pe teren în locul lui Blagaic. Croatul a fost vizibil supărat în momentul în care a părăsit terenul.

Min. 55 - Valentin Crețu șutează cu piciorul stâng de la marginea careului. Lazar reține balonul fără probleme.

Min. 51 - Blagaic șutează de la mare distanță, dar Ștefan Târnovanu a prins fără probleme mingea.

Min. 47 - Darius Olaru centrează în careu, Tudose respinge iar balonul iese în afara terenului. Corner pentru FCSB.

Min. 46 - A început repriza secundă. În tabăra celor de la FCSB s-au efectuat trei modificări. Au ieșit Cisotti, Toma și Pantea, locurile lor fiind luate de Miculescu, Stoian și Radunovic.

Pauză la Mioveni. FC Argeș se află în avantaj de un gol la jumătatea timpului regulamentar.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 44 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru FCSB. Darius Olaru a centrat din partea dreaptă, defensiva piteșteană reușind să scape de pericol.

Min. 39 - Lazar reușește o intervenție senzațională. După o greșeală comisă de Vadim Rață, Daniel Bîrligea a rămas singur cu portarul piteștean, Lazar reușind să respingă balonul.

Min. 38 - Mihai Toma a primit mingea de la Bîrligea și a șutat puternic la colțul scurt, Lazar reușind să prindă balonul.

Min. 35 - FCSB forțează egalarea pe final de repriză, fără succes însă, defensiva piteșteană fiind fără greșeală până în acest moment.

Min. 28 - GOL!! (1-0) - Yanis Pîrvu deschide scorul în favoarea piteștenilor după un contraatac perfect reușit de trupa lui Bogdan Andone. Vlad Chiricheș a comis o eroare mare, el fiind cel care a pierdut mingea la mijlocul terenului.

Min. 20 - Vadim Rață are o intrare întârziată asupra lui Darius Olaru și primește cartonașul galben.

Min. 19 - Lovitură de colț pentru FC Argeș. Blagaic a trimis pe centru, Lixandru reușind să îndepărteze pericolul.

Min. 16 - Ocazie mare pentru FCSB. Olaru i-a pasat perfect lui Toma, tânărul fotbalist a rămas singur cu portarul Lazar, cel care a intervenit decisiv și a reușit să îl deposedeze pe fotbalistul campioanei, îndepărtând pericolul.

Min. 12 - Robert Moldoveanu l-a faultat pe Vlad Chiricheș aproape de mijlocul terenului. Este lovitură liberă, va executa Darius Olaru.

Min. 10 - Bogdan Andone a fost sancționat cu cartonaș galben, după ce a protestat vehement ca urmare a unui fault comis de Vlad Chiricheș asupra lui Tofan.

Min. 6 - Daniel Bîrligea a șutat puțin pe lângă poarta lui Lazar.

Min. 5 - Prima ocazie pentru FC Argeș. Robert Moldoveanu a șutat în forță, din partea dreaptă, dar mingea s-a dus peste poarta lui Târnovanu.

Min. 3 - După o acțiune rapidă a celor de la FCSB, Crețu a centrat în careu, dar Garutti a respins în corner. Va bate de la colțul terenului Florin Tănase.

Min. 1 - A început partida de la Mioveni!

Echipele de start:

FC Argeș: Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu

Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu Rezerve: Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe

Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone FCSB: Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Andrei Florin, AVAR :Dima Iulian

: Bîrsan Marcel, : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, : Andrei Florin, :Dima Iulian Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Nocturna a picat, fiind folosit un generator de rezervă. Momentul a stârnit reacții printre angajați: „Asta mai lipsea”, a strigat unul.

Terenul este acoperit cu zăpadă. Personalul de întreținere încearcă să o îndepărteze cu lopata:

„Nu mai pot să dau cu lopata, e lipită”, a spus un alt angajat.

Totodată, liniile terenului au fost trasate în culoarea roșu, dar pentru că VAR-ul are nevoie ca acestea să fie albe pentru a putea funcționa în caz de ofsaid, angajații clubului din Pitești le-au retrasat în alb.

Elias Charalambous: „Obiectivul este titlul”

Elias Charalambous a prefațat meciul cu FC Argeș de vineri, primul din acest an din Liga 1.

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele.

Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit. Dar acum începem campionatul.

Jucăm cu Argeș în două zile. Știți cât de mare nevoie avem de puncte. Mai e puțin până la finalul campionatului, dar vom lua fiecare meci în parte și sperăm să luăm toate cele 3 puncte.

Aşteptăm să câştigăm primul meci, o luăm pas cu pas. Obiectivul acestui club este întotdeauna să câştige titlul. Trebuie să fiu sincer cu voi, singurul lucru pe care îl avem în gând este câştigarea titlului”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Bogdan Andone: „Va fi un meci extrem de dificil”

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit și el despre partida cu FCSB.

„Va fi un meci extrem de dificil. Atât din punct de vedere al adversarului, care e de foarte mare calitate, poate echipa cea mai experimentată, cea mai calitativă din campionatul nostru.

Nu degeaba sunt în primăvara europeană, nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani. Dar și prin prisma importanței jocului pentru lupta la play-off.

Am spus când am plecat în Antalya, că dacă vor pleca jucători vom încerca să aducem înlocuitori. A plecat Caio, l-am adus pe Claudiu (n.r. Micovschi), jucător pe care îl cunoc destul de bine.

L-am urmărit în ultimele sezoane, l-am avut ca adversar. Sunt convins că se va integra în echipa nostră. Are caracteristicile necesare pentru jocul nostru și sunt convins că ne va ajuta”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă, citat de digisport.ro.

Noi ca stil de joc suntem o echipă pozitivă. Încercăm să jucăm ofensiv, să ne creăm situații. Mâine va fi un meci ca oricare altul, dar trebuie să fim atenți la detalii. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

De știut înainte de FC Argeș și FCSB

Metaloglobus - FCSB 2-1: a fost singura partidă pierdută de roș-albaștri în ultimele 11 etape, în rest au șapte succese și trei rezultate de egalitate, conform lpf.ro.

10 dintre cele 27 de goluri înscrise de argeșeni au fost reușite pe contraatac, locul 1 la acest capitol.

FCSB este echipa cu cele mai multe meciuri cu gol marcat, 18 din 21.

FC Argeș a strâns 10 meciuri fără gol încasat, o performanță pe care o mai întâlnim doar în dreptul celor de la Dinamo și FC Botoșani.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 24 august 2025, FCSB - FC Argeș 0-2 (marcatori: Adel Bettaieb, Robert Moldoveanu).

Trei jucători din cele două loturi au bifat prezențe în toate cele 21 de etape, aceștia sunt Mario Tudose, Roberto Sierra (FC Argeș), respectiv Florin Tănase (FCSB).

