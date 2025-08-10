Medalii pentru România Aur și bronz la Campionatele Mondiale U19 de canotaj 

Sportivii români au obținut medalii de aur și bronz la Campionatele Mondiale U19 de canotaj din Lituania.

Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică au obținut medalia de aur la proba de dublu rame feminin de la CM U19 din Trakai, Lituania.

Echipajul de 8+1 feminin al României a obținut și medalia de bronz, iar echipajul de patru rame masculin a obținut locul doi în finala B.

Medalii de aur și bronz pentru România la canotaj

Sportivii români au câștigat, duminică, două medalii la Campionatele Mondiale U19 de canotaj din Lituania: o medalie de aur și una de bronz, conform news.ro.

Medalia de aur a fost obținută de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la proba de dublu rame feminin (JW2-).

La aceeași probă, echipajul de patru rame feminin (JW4-) format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu a încheiat pe locul 4.

Echipajul de patru rame masculin (JM4-), care a fost format din Radu-Andrei Enescu, Daniel Vasile Chitic, Robert Ioan Muraru și Andrei Perdei a obținut locul 2 în Finala B, conform frcanotaj.ro.

Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi.

De asemenea, echipajul de 8+1 masculin (JM8+) a ocupat locul 4.

