România - Ungaria 2-3. Înfrângere dramatică pentru națională feminină de volei în semifinalele Golden League.

Meciul s-a încheiat în cinci seturi, scor 10-25, 25-22, 25-12, 16-25, 15-9, în favoarea țării vecine.

România va juca duminică pentru locul 3, contra Suediei, de la ora 17:00.

Naționala de Volei feminin a fost învinsă în Final Four-ul Golden League, după ce în faza ligii a terminat pe primul loc.

România - Ungaria 2-3 . Naționala a fost învinsă în semifinalele Final Four-ul Golden League

După un parcurs foarte bun de-a lungul întregii competiții, „tricolorele” au cedat în semifinale, după un set decisiv care le-a pus probleme în fața Ungariei.

„Un meci interzis cardiacilor. O semifinală în care am început atât de bine, am avut speranțe. Am revenit, am renăscut, dar în decisiv au reapărut greșelile în preluare.

O echipă tânără a României, cea mai tânără dintre cele patru prezente la Final Four-ul din Suedia, nu a știut să gestioneze momentele cheie. Acolo, în decisiv, am început cu 0-6, iar situația a fost greu de gestionat.

Pierdem 2-3 cu Ungaria, singura echipă care ne-a învins în actuala ediție a Golden League.

Rămâne regretul că puteam mai mult, că am fost atât de aproape de finală. Trebuie să avem însă în continuare încredere în această echipă și, cu siguranță, vom ajunge și acolo în vârf. HAI, ROMÂNIA!”, a transmis Federația Română de Volei.

România este la doar a doua înfrângere în acest sezon. Ambele au venit în fața maghiarelor după set decisiv.

România va lupta duminică pentru locul 3, de la ora 17:00, împotriva Suediei, care a fost eliminată la rândul ei de Ucraina, scor 0-3.

În 2024, România a fost eliminată în aceeași fază a competiției de Cehia, 1-3, și a terminat turneul pe locul 4.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport