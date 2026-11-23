Renumitul antrenor american Rick Macci (71 de ani) i-a recomandat lui Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) să spună pas turneului final al Cupei Davis (24-29 noiembrie).

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Tehnicianul care a contribuit la formarea unor legende ale tenisului, precum surorile Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati și Maria Sharapova, consideră că spaniolul ar trebui să prioritizeze recuperarea fizică, întrucât stilul său exploziv nu permite compromisuri.

Rick Macci îi recomandă lui Carlos Alcaraz să renunțe la Cupa Davis

Avertismentul lui Macci vine după ce Alcaraz a început să resimtă probleme la nivelul mușchilor ischiogambieri ai piciorului stâng.

În decurs de numai o lună, Alcaraz a evoluat la Viena, Paris și Torino (Turneul Campionilor) fără să piardă vreun meci, acumulând însă o oboseală considerabilă înaintea fazei decisive a Cupei Davis.

Totodată, Australian Open 2027 se apropie cu pași repezi, competiția de la Melbourne urmând să înceapă în doar două luni.

Alcaraz ar trebui să renunțe la disputarea Cupei Davis pentru a se odihni. Așa stau lucrurile. Stilul său de joc cere o intensitate constantă și trebuie să fie la maximum din punct de vedere fizic pentru a juca la cel mai înalt nivel. Are nevoie de mai multă odihnă decât ceilalți tocmai din acest motiv. Rick Macci, antrenor de tenis

Macci a atras atenția și asupra supraaglomerării din tenisul mondial: „Accidentările vor continua să fie o problemă foarte mare în circuit anul viitor. Jucătorii au nevoie de un calendar mai ușor de gestionat pentru a concura în plenitudinea forțelor și pentru a fi sănătoși”.

47 de victorii a obținut Carlos Alcaraz în 2026. A pierdut doar 5 meciuri

Alcaraz - Zverev, duel în semifinalele Cupei Davis?

Faza finală a Cupei Davis reunește la Bologna opt națiuni care luptă pentru trofeu și pentru premii totale de 4,9 milioane de dolari.

Tragerea la sorți a stabilit meciurile din sferturile de finală: Spania întâlnește Austria, campioana en-titre Italia înfruntă Coreea de Sud, Cehia joacă împotriva Canadei, iar Marea Britanie se duelează cu Germania.

Italia vizează al patrulea titlu consecutiv pe teren propriu, în timp ce Spania și Germania s-ar putea întâlni în semifinale, ceea ce ar aduce o reeditare rapidă a duelului dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, la doar câteva zile după finala Turneului Campionilor.

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