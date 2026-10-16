Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Carlos Alcaraz (Foto: IMAGO)
Tenis

Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 21:36
  • Rennae Stubbs (55 de ani), antrenoarea Serenei Williams, consideră că schimbarea mișcării de serviciu făcută de Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) la începutul lui 2026 ar putea fi cauza problemelor sale la încheietură.
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Spaniolul a recunoscut că noua mișcare seamănă cu cea a lui Novak Djokovic, iar Stubbs crede că această modificare a contribuit la accidentarea suferită în aprilie.

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Mișcarea „împrumutată” de la Djokovic care a declanșat calvarul lui Alcaraz

Problemele medicale l-au ținut pe Alcaraz departe de teren aproape cinci luni, perioadă în care a ratat turnee importante, precum Roland Garros și Wimbledon.

În podcastul său, Stubbs a explicat că noua tehnică ar putea afecta atât încheietura spaniolului, cât și puterea serviciului.

„Cred că una dintre cauzele pentru care Alcaraz are atât de multe probleme la încheietură este schimbarea acelei mișcări de serviciu.

A recurs la acea mică deplasare a încheieturii în jos, ca la Novak Djokovic, și consider că asta i-a distrus încheietura.

Acele modificări și variații și-au cerut tributul. Cred că va avea dificultăți, am menționat deja că la US Open, când a jucat la dublu mixt alături de Serena, serviciul său nu a avut aceeași putere”, a explicat Stubbs, potrivit puntodebreak.com.

Deși Alcaraz a câștigat recent turneul de la Tokyo, serviciul său a rămas un punct slab. Adversarii au reușit să se impună la retur în aproape toate meciurile disputate de spaniol în capitala Japoniei.

Problema este importantă și în perspectiva sezonului 2027, care va începe pe hard. Alcaraz va încerca să-și apere titlul de la Australian Open și să țină pasul cu rivalul său, Jannik Sinner.

„Este un aspect la care va lucra în presezon, fiindcă are nevoie să-și îmbunătățească serviciul, mai ales pe o suprafață rapidă precum aceasta din Asia. Aceste terenuri sunt întotdeauna rapide, deși el a câștigat săptămâna trecută”, a concluzionat Stubbs.

Este un capitol al jocului pe care Alcaraz trebuie să-l îmbunătățească dacă vrea să-i țină piept lui Jannik Sinner când acesta va reveni și va începe din nou să câștige aceste Grand Slam-uri. Rennae Stubbs, de 4 ori campioană de Grand Slam la dublu

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