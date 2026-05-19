Alcaraz, out de la Wimbledon Sportivul iberic nu va participa nici la turneul britanic » Care este motivul 

Carlos Alcaraz (23 de ani, #2 ATP) va rata și turneul de Grand Slam de la Wimbledon, din cauza accidentării de la încheietura mâinii drepte.

Turneul britanic se va juca în perioada 29 iunie - 12 iulie.

Accidentarea a apărut în perioada turneului de la Barcelona (11-21 aprilie), unde Alcaraz a câștigat meciul din primul tur, dar s-a retras înaintea partidei următoare.

Sportivul iberic a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că nu va juca nici la Wimbledon, după ce a ratat deja turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros.

Acesta încă nu s-a recuperat după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte, astfel că nu va juca la turneul britanic de Grand Slam.

„Recuperarea mea progresează bine și mă simt mult mai bine, dar din păcate nu sunt încă pregătit să joc și de aceea trebuie să mă retrag din sezonul pe iarbă de la Queen's și Wimbledon.

Acestea sunt două turnee cu adevărat speciale pentru mine și îmi vor lipsi foarte mult. Lucrăm în continuare pentru a reveni cât mai repede posibil!”, a transmis Carlos Alcaraz.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

Alcaraz se confruntă în aceste momente cu cea mai lungă perioadă departe de teren din cariera sa. În urmă cu doi ani, o accidentare la antebraț, suferită în timpul unui antrenament la Monte Carlo, l-a ținut departe de turneele de la Monaco, Barcelona și Roma.

În 2025, ibericul a ratat și turneul de la Madrid, după ce a suferit o accidentare la adductor. Totuși, atunci el a revenit și a participat la turneul de la Roma.

Aceasta va fi, de asemenea, prima dată în cariera sa când ratează două turnee de Grand Slam din cauza unei accidentări. Ultima sa absență de la un turneul major datează din 2023, atunci când nu a putut participa la Australian Open, după ce s-a accidentat în timpul unui antrenament.

