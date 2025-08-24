Alcaraz, fără cuvinte  Spaniolul a fost șocat când a aflat cât a plătit un fan pentru un cartonaș semnat de el: „Nu înțeleg!”

Un fan a lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) a plătit o sumă imensă pentru un cartonaș semnat de sportiv.

Spaniolul a rămas fără cuvinte când a aflat despre ce sumă este vorba.

Tânărul tenismen a rămas uimit când fanul i-a spus cât a costat acea scrisoare. Totul s-a întâmplat în cadrul unui eveniment organizat de Babolat, brandul de rachete de tenis folosit de Alcaraz.

Un fan a plătit 222.000 de dolari pentru scrisoarea semnată de Alcaraz

La evenimentul organizat de Babolat, firma care produce rachetele de tenis folosite de Carlos Alcaraz, un fan a venit la sportivul spaniol și i-a spus că a plătit 222.000 de dolari pentru semnătura lui , conform marca.com.

Alcaraz a semnat cartonașul în 2024, după ce a câștigat turneul de la Indian Wells.

Spaniolul a rămas uimit când a auzit cât a plătit acel fan și nu a înțeles de ce valorează atât de mult.

Mulțumesc, dar nu înțeleg de ce una dintre semnăturile mele valorează atât de mult. Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, cel mai bine plătit jucător de tenis din lume

Conform revistei Forbes, Carlos Alcaraz este cel mai bine plătit jucător de tenis din lume.

Spaniolul a avut câștiguri estimate la 48,3 milioane de dolari în ultimele 12 luni, față de cele 42,3 milioane câștigate în anul precedent.

Totodată, Alcaraz este cel mai bine plătit tenismen din lume și în afara terenului, acesta având contracte de publicitate estimate la 35 de milioane de dolari. Ibericul colaborează cu branduri importante la nivel global.

Printre companiile cu care Alcaraz a semnat contracte de publicitate se numără Evian, Itau, Rolex, Nike, Louis Vuitton sau BMW.

5 titluri de Grand Slam a cucerit Alcaraz: unul la US Open, două la Wimbledon și două la Roland Garros

