Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a oferit noi detalii despre împrejurările din jurul demisiei lui Dan Petrescu.

CFR Cluj a suferit o înfrângere dezastruoasă în Suedia, cu Hacken, scor 7-2, în prima manșă a play-off-ului din Conference League. Petrescu a decis să părăsească formația ardeleană după meci.

Returul se va disputa la Cluj, joi, 28 august, de la ora 20:30.

Cristi Balaj, despre discuția cu Dan Petrescu după meciul cu Hacken: „Își tot reproșa asta”

Președintele clubului din Cluj a dezvăluit ce a discutat cu Dan Petrescu după coșmarul din Suedia.

Cristi Balaj a spus că antrenorul își reproșa faptul că nu a plecat din Gruia după câștigarea Cupei României.

„Era supărat, oarecum își reproșa faptul că nu s-a oprit imediat după câștigarea Cupei României , pentru că avea nevoie să se ocupe de el, să își rezolve problemele medicale. Iar stresul, oboseala, gândurile, nu l-au ajutat în această perioadă. Una din condițiile pentru a se vindeca complet este să aibă o stare de liniște.

El, așa cum îl cunoașteți, escaladează anumite momente și ajunge să trăiască niște stări care pentru noi sunt greu de înțeles. Așa trăiește el fotbalul, așa se exprimă, și nu l-a ajutat această perioadă. Ori acest rezultat a fost un semn că trebuie să se oprească și să își vadă de sănătate”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Cristi Balaj: „Dan Petrescu voia să plece după ce califica echipa în Conference League”

„Cel mai important este să se vindece și să fie el bine, după care vin restul problemelor. El îmi spunea că avea de gând sau spera să califice echipa în faza ligii Conference, să trecem de această dublă, și să se retragă după aceea.

Pentru că deja starea de oboseală psihică nu îl ajuta în recuperare”, a mai spus președintele clujenilor, conform sursei citate.

Andrea Mandorlini, prezentat oficial de CFR Cluj

Andrea Mandorlini este noul antrenor de la CFR Cluj. Ardelenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!

CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, a scris CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport