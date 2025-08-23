Alcaraz, lider la câștiguri Spaniolul a adunat o avere fabuloasă din contractele de publicitate. Câți bani a încasat în ultimul an

Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) este cel mai bine plătit jucător de tenis din lume, conform revistei Forbes.

Pentru al doilea an consecutiv, Alcaraz rămâne pe primul loc în topul celor mai bine plătiți tenismeni.

Carlos Alcaraz, cel mai bine plătit jucător de tenis

Potrivit Forbes, Carlos Alcaraz a avut câștiguri estimate la 48,3 milioane de dolari în ultimele 12 luni, față de cele 42,3 milioane câștigate în anul precedent.

Totodată, Alcaraz este cel mai bine plătit tenismen din lume și în afara terenului, acesta având contracte de publicitate estimate la 35 de milioane de dolari. Ibericul colaborează cu branduri importante la nivel global.

Printre companiile cu care Alcaraz a semnat contracte de publicitate se numără Evian, Itau, Rolex, Nike, Louis Vuitton sau BMW.

Alcaraz este lider și în programul de bonusuri al ATP, fiind printre sportivii cu cele mai multe puncte la Masters 1000, dar și în finalele ATP. Acesta are 3410 puncte, comparativ cu rivalul său, Jannik Sinner, ocupantul locului secund, care are doar 1960.

În comparație cu Alcaraz, Sinner (#1 ATP) a câștigat 47,3 milioane de dolari în ultimul an, față de cele 26,6 milioane câștigate în anul precedent. Locul 3 al clasamentului realizat de Forbes este ocupat de Coco Gauff (#3 WTA).

Aceasta are contracte de publicitate în valoare de 25 de milioane de dolari. Din premiile câștigate la competiții, Gauff a mai adunat alte 12,2 milioane de dolari.

Clasamentul câștigurilor este condus de trei jucători sub 30 de ani pentru prima dată din 2010, când Roger Federer, Maria Sharapova și Rafael Nadal au ocupat primele locuri.

Federer a rămas cel mai bine plătit jucător până când s-a retras în 2022, la vârsta de 41 de ani. Novak Djokovic a ocupat pentru scurt timp primul loc în 2023, înainte de a-l ceda lui Alcaraz, care avea doar 22 de ani.

